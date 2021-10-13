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Korona Virüs TURKOVAC hatırlatma dozu randevusu nereden alınacak? TURKOVAC aşı randevusu başladı mı?
Korona Virüs

TURKOVAC hatırlatma dozu randevusu nereden alınacak? TURKOVAC aşı randevusu başladı mı?

Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Hatırlatma dozu TURKOVAC başvurusu nereden yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika TURKOVAC yerli aşı açıklaması geldi. Bakan Koca, yerli korona aşısı TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Peki TURKOVAC aşı randevusu başladı mı? TURKOVAC aşı randevusu nereden alınacak? TURKOVAC hatırlatma dozu randevusu nereden alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 14:03:00 - 2021-10-13 14:03:57
TURKOVAC hatırlatma dozu randevusu nereden alınacak? TURKOVAC aşı randevusu başladı mı?

Sağlık Bakanı Koca, "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. İki doz aşı yaptırmış, korona geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir." çağrısında bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

TURKOVAC'ın üçüncü doz çalışması için gönüllü olma çağrısı yapan Koca, "Daha önce iki doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC'ta, en az 3000'imiz TURKOVAC'ı tercih etmeli." ifadelerini kullandı.

3.doz TURKOVAC aşı randevusu nasıl alınır?

Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden başvuru yapabilecek, ayrıntılı bilgi ALO 184 hattından alınabilecek. Aşılar, şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde uygulanacak. Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili olarak "Bir tesiste üretimine başladığımız Turkovac aşımız bugün ikinci tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayında seri üretime geçebiliriz” diye konuşmuştu.

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