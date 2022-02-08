Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi yaşanıyor. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı olma konusunda hassasiyet göstermeye davet ediyor. Omicron varyantına karşı hatırlatma dozlarının öneminin sık sık tekrarlanması sebebiyle pek çok kişi yerli aşı yaptırmak istiyor. Turkovac aşısı bilindiği gibi 2021 Aralık ayında acil kullanım onayı aldı ve seri üretime geçildi. Üretim sebebiyle aşı bazı illerde uygulanabildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac'ın 81 ilde kullanılacağı duyurdu. Peki, hangi hastanelerde Turkovac aşısı yapılıyor?

Turkovac hangi illerde yapılıyor? Turkovac aşısı yapan hastaneler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.

ALO 182 ya da MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturabilirsiniz. Sistemden aşı olacağınız en yakın tarihi görebileceğiniz gibi hangi aşı için nereden randevu alabileceğinizi de seçebilirsiniz.