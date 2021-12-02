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Korona Virüs TURKOVAC dünyanın kurtarıcısı olabilir
Korona Virüs

TURKOVAC dünyanın kurtarıcısı olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyanın yeni endişe kaynağı Omicron varyantının Türkiye’de görülmediğini Delta varyantın daha yoğun olduğunu açıklarken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı adaletsizliği ve aşıya ulaşamamanın etkili olduğu Afrika kıtası aşılanmadan pandeminin dünya genelinde biteceğini düşünmenin hayal olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:14:00 -
TURKOVAC dünyanın kurtarıcısı olabilir

Virüsün mutasyona müsait olduğunu ve Türkiye’de de kendiliğinden de Omicron benzeri bir varyantın oluşabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Alper Şener, “Varyantın bir yerden bir yere taşınması şart değil. Varyantlar mutasyon havuzu yoğun olan ülkelerde kendiliğinden de çıkabilir. Şu anda da Omicron varyantının Afrika’dan Avrupa’ya taşınmadığı, Afrika’dan önce Avrupa’da çıktığı da iddia ediliyor. Virüs mutasyona müsait. Delta ve Alfa varyantında da tüm önlemler alınsa da Türkiye’de de çıktı. Virüsün doğasında olan bir şeyin taşınması şart değil. Üstelik virüsün aşıdan kaçabilme potansiyeline sebep olacak bir varyanta dönüşme olasılığı da var. Omicron varyantında özellikle S protein bölgesinde Delta varyantında olan değişimden kat kat fazla değişim ortaya çıktı. 30’dan fazla bölgede genetik değişim var. Virüsün vücuda girmesini hızlandıran ve virüsün hızlı çoğalmasını sağlayan genom bölgesi burası. Hızlı çoğalmayla birlikte Delta’dan daha bulaşıcı olma olasılığı yüksek. Ama klinik yansımasını tam bilmiyoruz” dedi.

TURKOVAC kurtarıcı olabilir

Omicron varyantına karşı Türkovac’ın kurtarıcı olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti: “Aşıların koruyuculuk yelpazesini S proteinine karşı oluşan antikora göre bakıyoruz. Tüm mRNA aşıları standart olarak S proteinine karşı antikor oluşturuyor. Ama Sinovac ve Türkovac gibi inaktif aşılar sadece S değil aynı zamanda M ve N proteinine karşı antikor oluşturuyor. Türkiye’nin hem S hem N proteinine karşı antikor yanıtı oluşturan bir aşının hazırlığını yapmış olması bizim iyi bir planlama yaptığımızı gösteriyor. Omicron’a karşı daha etkin aşılar gelene kadar inaktif aşılar dünyanın kurtarıcısı olabilir.”

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