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Korona Virüs TURKOVAC diğer aşılardan daha iyi
Korona Virüs

TURKOVAC diğer aşılardan daha iyi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın, ön verilere göre hastalığa karşı çok etkili olduğunu söyledi. Kara, “Elde edilen ilk verilere göre aşı çok başarılı. Hatta diğer inaktif aşılardan daha iyi olabileceğini gösteriyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:13:00 -
TURKOVAC diğer aşılardan daha iyi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın geldiği son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan Turkovac'ın ön verilerinin çok olumlu olduğunu belirterek, "Turkovac aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşılarla karşılaştırmada bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor. Bunlar henüz ön veriler ama verilerden elde edilen sonuçlar ve özellikle böyle bir başarısının olması nedeniyle de acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Belki o süreç içerisinde de bu veriler daha net olarak açıklanacaktır. Ama ön veriler iki taraflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıldığında aşı oldukça etkili. 2'nci olarak ise laboratuvar sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle ile ilgili de aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

OMİCRON’u durdurabiliriz

Prof. Kara, yeni varyant Omicron'a karşı maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, "Kurallara uyar ve aşılarımızı olursak Omicron'u durdururuz. İnaktif aşıdaki koruma 3-4 ay kadar. mRNA aşılarındaki koruma 6 ay kadar sürüyor. Bu sürelerden sonra hatırlatma dozları geliyor. 3'üncü dozdan sonra ise 6 ile 9 ay kadar koruyor aşılar. İşte bu süreleri dolanlara bir ilave hatırlatma dozunun daha uygulanması söz konusu. Bu sağlık çalışanlarında olduğu gibi vatandaşlarımızda da süreler geldiğinde uygulanacaktır" diye konuştu.

Prof. Kara, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde aşı olmayanlara para cezası uygulanmasını doğru bulmadığını da belirterek, “Ama aşının yaygınlığını artırmak için hep beraber çalışmamız şart. Pandemide geldiğimiz noktaya bakarsak aşı bizim için tek ve en etkili koruyucu. Maske ve mesafenin de atlanmaması gerektiğinin altını çizelim" dedi.

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