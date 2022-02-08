Turkovac devlet hastanelerinde var mı? Yerli aşı hangi hastanede var?

Yerli aşı Turkovac hangi hastanelerde var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.

Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?

Yerli aşı randevusu nasıl alınır? Yerli aşı için e-Nabız'dan randevu alınabiliyor. Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapılıyor. (enabiz.gov.tr) Turkovac aşısı e nabız'dan olduğu gibi MHRS üzerinden da alınıyor.

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor. MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz. Yerli aşı Turkovac aşı randevusu için tıklayın

Yerli aşı Turkovac yan etkisi var mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen ön verilere göre, Turkovac uygulanan kişiler arasında Covid-19'u ağır geçiren olmadığını, ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini bildirdi. İnaktif aşılarda baş ağrısı, hafif ateş, enjeksiyon yapılan bölgede kızarıklık ve ağrı en sık rastlanan yan etkiler olarak gösteriliyor.