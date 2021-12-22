Turkovac aşısı ne zaman kullanıyacak? Turkovac aşı randevusu alınabiliyor mu?
Kim ne zaman Turkovac randevusu alabilir? Türkiye yerli ve milli koronavirüs aşısı Turkovac için acil kullanım onayı aldı. Milyonlar ise Turkovac aşısı randevularının ne zaman alınabileceğini araştırıyor. Peki, Turkovac ayı randevusu açıldı mı?
Yerli ve milli aşı Turkovac, acil kullanım onayı aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Turkovac randevusu ne zaman verilecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Turkovac aşısı ne zaman kullanıyacak? Turkovac aşı randevusu alınabiliyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" dedi.
Aşı randevuları bilindiği gibi MHRS ve ALO 182’den alınabiliyor. Şimdilik vatandaşlar Sinovac ve Biontech aşı randevusu alabiliyor.