2020 yılının Mart ayından bu yana Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. 2021 yılının aralık ayında ise yerli aşı Turkovac kullanılmaya başlandı. Peki, yerli aşı Omicron’a karşı etkili mi?

Turkovac aşısı ne kadar etkili? Turkovac aşısı hasta olmayı önlüyor mu?

TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Turkovac'ın hastaneye başvurulu önlemede etkili olduğunu belirten Kara, "Bizim hem klinik hem de uygulamalarda gördüğümüz şöyle bir verimiz var; TURKOVAC aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek. Diğer inaktif aşılara karşı da karşılaştırmalar yapmıştık. Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı. Bu bir avantaj. Biz hem buradan hem diğer sonuçlardan TURKOVAC aşısının koruyucu olduğunu gördük" dedi.

Aşının Omicron varyantına karşı etkisine değinen Kara, "Omicron için farklı aşıya şu an acil ihtiyaç var mı? Hayır. Mevcut aşılarımızın TURKOVAC aşımızın da Omicron varyantına karşı etkili olduğunu biliyoruz. Bir sonraki basamakta varyantlara karşı istemiyoruz ama onlara hazır olmamız gerekiyor" diye konuştu.