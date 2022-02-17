Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların aşı olması gerektiği hem uzmanlarca hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sık sık hatırlatılıyor. Yerli aşı Turkovac yaptırmak isteyenler ise hangi hastanelerde aşı yaptırabileceklerini merak ediyor.

Turkovac aşısı aile hekimliğinde yapılıyor mu? Devlet hastanelerinde Turkovac yapılıyor mu?

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı. Koca, “Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.

Bakan Koca, “Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz toplam 800 bin doz oldu. Zannediyorum pazartesi 200 bin doz daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ortalama ayda 2-2,5 milyona kadar çıkmış olacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar sadece eğitim ve araştırma, büyük hastanelerde oldu. Bütün illere yeni yayıldı. Aile hekimlerine daha verilmedi. Aile hekimlerine zannediyorum iki hafta sonra dağıtılmış olur. O durumda erişimi daha kolay oldukça kullanımı da artmış olacak” diye konuştu.