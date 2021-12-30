Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Yerli aşı randevusu kim alabilir?
3.doz olarak Turkovac aşısı yaptırılır mı? Yerli aşı Turkovac 30 Aralık 2021 itibariyle uygulanmaya başladı. Turkovac aşısı yaptırmak isteyenler ise randevuların nereden nasıl alınacağını merak ediyor. Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Hangi hastaneler Turkovac aşısı yapıyor?
Yerli aşı Turkovac 30 Aralık Perşembe günü itibariyle uygulanmaya başladı. Yerli aşı yaptırmak isteyenler ise ne zaman nereden randevu alabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, 3.doz olarak yerli aşı yaptırılabilir mi?
Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Yerli aşı randevusu kim alabilir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar vatandaşları hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarıyor. 2 doz Sinovac ya da 2 doz Biontech olanlar hatırlatma dozu olarak Turkovac randevusu alabiliyor. Aynı zamanda 3 doz Sinovac olanlar 4.doz olarak Turkovac randevusu oluşturabiliyor.
Koronavirüs aşı randevusu MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden alınabiliyor. Öte yandan Turkovac aşısı şimdilik yalnızca şehir hastanelerinde yapılıyor. Gelecek hafta itibariyle aşının yaygın olarak yapılması bekleniyor.
Şehir Hastaneleri listesi şöyle:
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Adana Şehir Hastanesi
Elazığ Fethi Seçkin Şehir Hastanesi
Manisa Şehir Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Konya Karatay Şehir Hastanesi
Tekirdağ Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi