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Korona Virüs Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Yerli aşı randevusu kim alabilir?
Korona Virüs

Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Yerli aşı randevusu kim alabilir?

3.doz olarak Turkovac aşısı yaptırılır mı? Yerli aşı Turkovac 30 Aralık 2021 itibariyle uygulanmaya başladı. Turkovac aşısı yaptırmak isteyenler ise randevuların nereden nasıl alınacağını merak ediyor. Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Hangi hastaneler Turkovac aşısı yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 23:55:00 -
Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Yerli aşı randevusu kim alabilir?

Yerli aşı Turkovac 30 Aralık Perşembe günü itibariyle uygulanmaya başladı. Yerli aşı yaptırmak isteyenler ise ne zaman nereden randevu alabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, 3.doz olarak yerli aşı yaptırılabilir mi?

Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Yerli aşı randevusu kim alabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar vatandaşları hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarıyor. 2 doz Sinovac ya da 2 doz Biontech olanlar hatırlatma dozu olarak Turkovac randevusu alabiliyor. Aynı zamanda 3 doz Sinovac olanlar 4.doz olarak Turkovac randevusu oluşturabiliyor.

Koronavirüs aşı randevusu MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden alınabiliyor. Öte yandan Turkovac aşısı şimdilik yalnızca şehir hastanelerinde yapılıyor. Gelecek hafta itibariyle aşının yaygın olarak yapılması bekleniyor.

Şehir Hastaneleri listesi şöyle:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Adana Şehir Hastanesi

Elazığ Fethi Seçkin Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Konya Karatay Şehir Hastanesi

Tekirdağ Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Yılbaşında hastane randevusu var mı? 1 Ocak'ta yerli aşı Turkovac randevusu açık mı?
Yılbaşında hastane randevusu var mı? 1 Ocak'ta yerli aşı Turkovac randevusu açık mı?

Korona Virüs

Yılbaşında hastane randevusu var mı? 1 Ocak'ta yerli aşı Turkovac randevusu açık mı?

 

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