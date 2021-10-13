Turkovac aşı gönüllüsü nasıl olunur Yerli korona aşı gönüllüsü kimler olur?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!" dedi. Peki yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Yerli aşı gönüllüsü nasıl nereden olunur?

Yerli aşı gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar daha önce "enabiz.gov.tr" üzerinden yapılan başvuruların yanısıra e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki TURKOVAC ne zaman çıkacak?

Yerli korona aşı Turkovac ne zaman yapılır?

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde söylemişti. Baka Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata vardıklarını açıklamıştı.