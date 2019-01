TÜRKONFED genç işsizliğiyle mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık, "Girişimcilikten istihdama, STEM’den (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) genç işsizliğine kadar toplumsal faydayı artıracak, sürdürülebilir kalkınmayı harekete geçirecek projelerle, sadece ulusal değil, uluslararası iş birlikleri ile de farkındalık yaratmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRKONFED genel koordinatörlüğünde, Türkiye’nin de dahil olduğu 5 ülkenin iş birliğinde hayata geçirilen Uzun Dönemli "İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması" (Youth Employment at the Work Life Through Long Term Employability Skills) Worth Projesi’nin kapanış toplantısı İstanbul’da yapıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayacık, dünyanın ekonomik ve sosyo kültürel anlamda hızla dönüştüğünü belirterek, Türkiye’nin bu değişime hızla adapte olması gerektiğine işaret etti.



Dönüşümleri doğru okuyarak gençliği doğru yere konumlandırmayı önemsediklerini söyleyen Kayacık, "TÜRKONFED olarak bu dönüşümü, ekonomiden sosyal ve kültürel hayata kadar kodlarıyla yeniden yazmanın önemine inanıyoruz. Bu değişimi gerçekleştirecek en önemli gücün de ‘gençlik ve eğitim’ olduğu düşünüyoruz." diye konuştu.



21. Yüzyıl dünyasının gerçeklerine uygun, bilimin temel alındığı bir eğitim anlayışı ile gençlere analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik, işbirliği, iletişim ve yabancı dil gibi olmazsa olmaz görülen becerileri zaman kaybetmeden kazandırmak gerektiğini ifade eden Kayacık, "İşte bu amaçla TÜRKONFED olarak çok paydaşlı ve çok katılımlı işbirlikleri ile sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da projeler gerçekleştiriyoruz. Girişimcilikten istihdama, STEM’den genç işsizliğine kadar toplumsal faydayı artıracak, sürdürülebilir kalkınmayı harekete geçirecek projelerle, sadece ulusal değil, uluslararası iş birlikleri ile de farkındalık yaratmaya devam edeceğiz." diye devam etti.





- "Çok daha güzel bir yarına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz"





TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Savcı ise, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Bu projeyle, sürdürülebilir bir ekonominin inşasına ve geleceğimizin garantisi gençlerimizin kendi elleriyle kuracakları çok daha güzel bir yarına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Proje çıktılarında genel olarak ortaya çıkan bir tespiti iş dünyası içinden gelen biri olarak paylaşmak istiyorum." diyen Savcı, "Günümüzde iş piyasasının ihtiyaçları ve önceliklerinin, gençlerin gelecek hayalleri ve beklentileriyle örtüşmesi gerekliliği öne çıkıyor. Özellikle uzun süreli işlerde bariyer olarak görülen profesyonel ve sosyal beceriler alanında bu örtüşme, iş gücü ve şirket verimliliği ile ülke ekonomilerine pozitif katkı sağlıyor." diye konuştu.







- "Gençleri çağın devinimine hızla ayak uydurabilecek yetkinliklerle donatmalıyız"





Genç Başarı Vakfı Türkiye Başkanı Çelik Ören ise, Worth Projesi’nin Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Günümüzde istihdamın önemli bir ağırlığını elinde bulunduran KOBİ’lerin bile henüz maalesef geleceğin mesleklerine hazır olmadıkları bir üretim ekonomisinin içindeyken, bizler gençlerimizi iş yaşamına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu noktada gençleri meslekler özelinde değil, çağı yakalayabilecek ve çağın devinimine hızla ayak uydurabilecek yetkinliklerle donatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, proje ile gençlere web tabanlı portal ile istedikleri yerden kendilerini geliştirebilecekleri sunum tekniklerinden, risk alma becerilerine, bilişim teknolojilerinden, iş İngilizcesine kadar çok sayıda spesifik alanda bilgi sağlayacak modüller tasarladıklarını kaydetti.



Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Serkan Yeşilyurt ise, Proje Çıktıları, İçerik Hazırlıkları ve E-Öğrenme Platformu başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.





- Worth Projesi





Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere, 5 ülkeden 8 kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilen Worth Projesi’nde, rapor ve eğitim içerikleri tamamlanırken, TÜRKONFED, projenin tamamlanmasıyla birlikte, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.



Proje paydaşı olan 5 ülkede gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda eğitim programları oluşturuldu ve beceri setleri hazırlandı.



Proje kapsamında uzaktan eğitim platformu kapsamında online eğitimler de gerçekleştirildi. Proje kapsamında liderlik, risk yönetimi, kendine güven, iletişim, sunum teknikleri ve yazım, etkili yabancı dil kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri, planlama ve karar alma gibi eğitim içerikleri belirlendi.

24 aylık projenin final toplantısıyla birlikte TÜRKONFED, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ile ortaya konan tespit ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.



Toplantı öğrencilere sertifikalarının dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.