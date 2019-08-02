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TÜRKÖK bin 374 kişiye yaşam umudu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "TÜRKÖK'ün faaliyetine başladığı Nisan 2015'ten bugüne kadar bin 374 kemik iliği nakli yapıldı"- "Bağışçı sayımız ne kadar fazla olursa uygun tipte kemik iliği ve kök hücre bulma şansımız da o derece artmaktadır"

02 Ağustos 2019 Cuma 11:24
TÜRKÖK bin 374 kişiye yaşam umudu oldu

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) bünyesinde Nisan 2015'ten beri bin 374 kemik iliği nakli yapıldığını bildirdi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği ve kalıtsal metabolik hastalıkları olanların, kök hücre ve kemik iliği nakliyle sağlıklarına kavuşma şansına sahip olabildiğini kaydetti.

TÜRKÖK'ün, Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen hastalar ile bağışçıları buluşturmak, bu sayede şifa bulabilecek hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşturulması amacıyla başlatılan bir proje olduğunu ifade eden Koca, projenin Türk Kızılay ile ortak yürütüldüğünü ve Ağustos 2014'te bağışçı kazanımı başladığını, gönüllü kemik iliği bağışçılarının Türk Kızılay tarafından sağlandığını belirtti.

Kızılay ekiplerinin aldığı numunelerin bakanlıkça doku tiplendirme laboratuvarında tespit edildikten sonra bağışçı bankasına kaydedildiğini anlatan Koca, "Sağlık kuruluşlarımızdaki hastalarımızın doku tiplendirmeleri yapıldıktan sonra talep yapılıyor ve bankamıza kayıtlı uygun bağışçı varsa davet edilerek bağış yapmaları isteniyor. Son yapılan doğrulama testinden ve gerekli tıbbi prosedürlerden sonra kök hücreler toplanıyor ve hastaya naklediliyor." bilgisini verdi.

Bu sayede lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği ve kalıtsal metabolik hastalıkları olan kişilerinin sağlıklarına kavuşma şansına sahip olabildiğine dikkati çeken Koca, kök hücre bağışçısı olmanın bağışçı açısından ciddi bir sağlık riski taşımadığının altını çizdi. Koca, "TÜRKÖK'ün faaliyetine başladığı Nisan 2015'ten bugüne kadar bin 374 kemik iliği nakli yapıldı." dedi.

- "Bağışçı ve nakil sayılarımız arttı"

Bakan Koca, bağış oranlarının artırılması için toplumsal bilincin yükseltilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bazen tek tedavinin bu olduğu durumda bekleyişte olmanın sıkıntısını sadece bunu yaşayan hastalarımız ve yakınları bilir. Hekimler de bu uzun bekleyişin parçası olarak müjdeli haberi bekler. Bağışçı sayımız ne kadar fazla olursa uygun tipte kemik iliği ve kök hücre bulma şansımız da o derece artmaktadır. Son aylarda vatandaşlarımızda oluşan farkındalık ile bağışçı ve nakil sayılarımız arttı. Her geçen gün bunun daha da artacağı inancındayım."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:24
  1. kemik iliği nakil oranları
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. TÜRKÖK

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