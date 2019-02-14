Türkoğlu’nda ahır çöktü, 6 hayvan telef oldu Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir ahır çöktü, içeride bulunan 6 hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir ahır çöktü, içeride bulunan 6 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi’nde Mehmet Sünbül’e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken ahırda 9 küçükbaş hayvanın olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında 3 hayvanın kurtarıldığı, 6’sının ise telef olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.