Türkmenoğlu’nun kurum ziyaretleri devam ediyor

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve başkan yardımcılarının kurum ziyaretleri aralıksız sürüyor.

Resmi kurumların çalışmaları hakkında bilgi almak, sorun ve sıkıntılarının tespiti ile ilgili istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştiren AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, son olarak Müftülük, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), VEDAŞ Bölge, İl, TEİAŞ 17. Bölge ve Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İlk olarak Van İl Müftülüğüne geçen Türkmenoğlu ve başkan yardımcıları, Müftü Ömer Keskin’e yeni görevinde başarılar dilediler. Türkmenoğlu, müftülük çalışmalarında kadın, gençlik ve çocuklara çok daha büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkmenoğlu, müftülüğün ardından DHMİ’ye geçerek İşletme Müdürü Hakan Şehribanoğlu ile bir araya geldi. Uçak seferleri başta olmak üzere birçok konunun konuşulduğu görüşmenin ardından Türkmenoğlu ve heyeti, VEDAŞ Bölge ve il müdürlerini ziyaret etti. Burada VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ve İl Müdürü Beytullah Özbayram’dan kurumların yatırımları ile ilgili bilgi alan Türkmenoğlu, daha sonra TEİAŞ Bölge Müdürü Orhan Aslantatar’ı ziyaret etti.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler son olarak Van Sağlık İl Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile makamında görüşerek, sağlıkla ilgili projeler hakkında bilgi aldılar. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum ziyaretlerinin ardından STK başkanları ile bir araya geleceğini söyledi.