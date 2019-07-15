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Türkmenoğlu’ndan yoğun 15 Temmuz programı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü sebebiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:51
Türkmenoğlu’ndan yoğun 15 Temmuz programı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü sebebiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.


Sabah saatlerinde ilk olarak Akköprü Mezarlığına giden İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, burada şehitler için düzenlenen programa katıldı. Şehit mezarlarını dolaşarak dua okudu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ardından Hz. Ömer Camii’ne geçen Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, burada şehitler için verilen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Cami avlusunda dağıtılan lokma tatlısını vatandaşlara ikram eden Türkmenoğlu, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Türkmenoğlu, daha sonra Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanarak gazilik unvanı alan Vanlı polis memuru Aykut Gökyer’i Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.


Polis memuru Gökyer, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin gerçekleştirildiği ve kendisinin de yaralandığı geceyi Türkmenoğlu’na anlattı. Türkmenoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Erciş ilçesine geçerek burada Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın tarafından karşıladı. Kaymakamlık tarafından caddeye açılan 15 Temmuz Anı Defterini dolduran Türkmenoğlu, daha sonra öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru el işi ile fotoğraf sergilerini gezdi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkmenoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Türkmenoğlu, İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte 15 Temmuz günü Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen’in baba evini ziyaret etti. Ziyarette Türkmenoğlu, şehidin ağabeyi Yaşar Hamuryen’e Ayet-el Kürsi tablosu hediye etti. Türkmenoğlu ve beraberindekiler daha sonra Van’a döndü.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:51
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