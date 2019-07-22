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Türkmenoğlu’ndan 82 yaşına ulaşan Vansesi Gazetesi’ne tebrik ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 82 yaşına ulaşan Vansesi Gazetesi’ne kutlama ziyaretinde bulundular.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
Türkmenoğlu’ndan 82 yaşına ulaşan Vansesi Gazetesi’ne tebrik ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 82 yaşına ulaşan Vansesi Gazetesi’ne kutlama ziyaretinde bulundular.


AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberinde Tanıtım ve Medya Başkanı Ferhat Atacan ve yönetim kurulu üyesi Yılmaz Sevimli ile Vansesi Gazetesi’ni ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü İkram Kali ile görüştü. Vansesi Gazetesi’nin kuruluşunun 82. yıldönümünü kutlayan Türkmenoğlu, "AK Parti teşkilatı olarak Van’ın tarihi, geçmişi, kültürel yapısı, kalkınması, gelişmesi ve sorunlarının çözülmesine büyük katkı sunan Van’ın ilk gazetesi olan Vansesi Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Vansesi, Türkiye’nin sayılı köklü gazetelerindendir. Vansesi’nin en büyük özelliği; Van’ın sesi, gözü, kulağıdır. Vansesi, 82 yıl boyunca bağımsız, objektif ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla yayın hayatını sürdürüyor. Hiçbir zaman eğilmedi, bükülmedi. Basın meslek ilkelerine bağlı kalarak bugün ikinci kuşağa kadar gazeteciliği devam ettirme başarısı gösterdi. Van’ımızın güzide kurumu olan Vansesi, 82 yıl boyunca çizgisinden, ilkelerinden taviz vermedi. Şu an bulunduğumuz gazete bürosu, 82 yıl önce Vansesi’nin temellerinin atıldığı yerdir. 82 yıl sonra gazeteciliğe aynı yerde, aynı ruh ve heyecanla devam etmek büyük başarıdır. İmtiyaz sahibi Erdal Perihan Bey’in şahsında Vansesi ailesini kutluyorum. Van olarak böyle köklü, saygın ve ilkeli bir gazeteye sahip olduğumuz için de mutluluk ve övünç duyuyorum" dedi.


Vansesi’nin basın ahlak ve ilkelerine özen gösterdiğini belirten Türkmenoğlu, "Gazetenin duayenleri merhum İlyas Kitapçı ve Remzi Perihan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Remzi Perihan Ağabeyimizin Van’a çok büyük hizmetleri olmuştur. Van Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu başkanıdır. Bugün başarılı haberleri, etkili köşe yazılarıyla Van’a yürekten inanarak, hizmet eden Van’ın ilk gazetesi Vansesi’ne başarılar diliyorum. Van’ı yazmak, anlatmak ve anlayabilmek için çok iyi bir Vanlı olmak lazım. Vansesi’nin varlığından ve basın hayatındaki etkili gazeteciliğinden, Van’ın ve Vanlıları sahiplenmesinden şehrimiz ve hemşehrilerimiz güç alıyor. Vansesi Gazetemiz; Van ve Van dışındaki tüm Vanlıları, Van dostlarını ve Van’a hizmet edenleri kucaklayarak nerede olurlarsa olsunlar seslerini duyuruyor. Eğitime, kültüre, spora, kalkınmaya, gelişmeye haber ve köşe yazılarıyla önem veriyor. Basın ahlak ilkelerine, kişilerin haklarına özen gösteren, toplumun değerlerini önemseyen Vansesi Gazetemize gazetecilik hayatında başarı dolu daha nice uzun yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Yazı İşleri Müdürü İkram Kali ise, Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
  1. kültür
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