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Türkmenoğlu’dan STK temsilcilerine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kamu kurumların ardından kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:56
Türkmenoğlu’dan STK temsilcilerine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kamu kurumların ardından kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye başladı.


Toplumun ve Van’ın sorun ve sıkıntılarının daha hızlı çözümü başta olmak üzere çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla resmi kurumları ziyaret eden AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, şimdi de STK’ları dolaşıyor. Beraberinde yürütme kurulu üyelerini alan Türkmenoğlu, ilk ziyaretini 12 bin üyeli Memur-Sen’e gerçekleştirdi. Burada Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca ve çeşitli sendika temsilcileri tarafından karşılanan AK Parti heyeti, siyasi çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparken, görüş ve önerileri de almayı ihmal etmedi. Memur-Sen Van Temsilcisi Mehmet Ali Uca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AK Parti’nin Van’da son aylardaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve beğendiklerini söyledi.


AK Parti heyeti, daha sonra Hizmet-İş Sendikası Van İl Temsilciğine geçti. Burada İl Temsilcisi Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Siyasi çalışmalar hakkında bilgi veren Türkmenoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kendileri için önemine değindi.


Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Bilindiği üzere AK Parti Van İl Başkanlığı olarak bir süredirVan’da bulunan kamu kurum kuruluşlarını ziyaret ederek kentte yaptıkları çalışmalar hakkında çeşitli istişarelerde bulunuyoruz. Memur-Sen Başkanı Mehmet Ali Uca ve Hizmet-İş Sendika Başkanı Abdullah Efeoğlu ile bağlı diğer sendika başkanlarını da kendi yerlerinde ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldık. Sendika başkanlarının gözünde Van’ın önemli sorunlarını masaya yatırdık. Bu doğrultuda AK Parti hükümetinin Van’da hali hazırda devam eden projeleri hakkında sendika başkanlarımıza bilgi verdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Van’daki tüm meslek kuruluşları ve sendikalarla iletişim kurmaya gayret edeceğiz. Bizim açımızdan son derece verimli bir ziyaret oldu. Bu noktada STK başkanlarımız ile tüm mensuplarına partim ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ederim "dedi.


Türkmenoğlu, hafta boyunca STK ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:56
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