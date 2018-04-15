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Türkmenlerin konvoyuna bombalı araçla saldırı

Irak'ta, park halindeki bombalı aracın Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya'nın araç konvoyunun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

15 Nisan 2018 Pazar 22:30
Türkmenlerin konvoyuna bombalı araçla saldırı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün Hadra semtinde, ikinci el araba galerisinin önünde park halindeki bombalı bir araç, Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya'nın araç konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.'' dedi.

Ammar Kahya'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade eden Kemal, ''Saldırıda bir sivil öldü, aralarında Türkmen milletvekili adayı Kahya'nın 2 korumasının bulunduğu 11 kişi de yaralandı." dedi.

Bombalı aracın cadde kenarına kim ya da kimler tarafından park edildiği ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşmadıklarını belirten Ali Kemal, patlamanın etkisiyle bölgedeki 3 aracın da yanarak hurdaya döndüğünü kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 22:30
  1. Kerkük
  2. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal
  3. Türkmenlere saldırı
  4. bombalı araç ile saldırı

YORUM YAZ

  • ihsanihsan9 sa önce
    Türkmenler hala askeri güç kurmadılarmı yazıklar olsun adam diye gezmesinler
  • Mesut SarpMesut Sarp16 sa önce
    Akılları sıra PKKlılar intikam alıyolar. Bilmiyolar ki emperyalistlerin oyununa geliyorlar. Bunlar kaşındıkca Türkler oyuyor ama kafa basmıyor.
  • Mesut SarpMesut Sarp18 sa önce
    Akılları sıra PKKlılar intikam alıyolar. Bilmiyolar ki emperyalistlerin oyununa geliyorlar. Bunlar kaşındıkca Türkler oyuyor ama kafa basmıyor.
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