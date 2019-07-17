Türkmenlere yardım eli

Ordu’nun Ünye ilçesinde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Suriye’de zor günler geçiren Bayırbucak, Afrin, Cinderes ve Azez bölgelerinde yaşayan Türkmenlere yardım kampanyası düzenledi.

İlçede bulunan El Ele Derneğinin önderliğinde gerçekleşen proje fikri ise El Ele Derneği Başkan Vekili Fatih Uygun’dan geldi.Ünye El Ele Derneği Aşevinde gönüllülük esasına dayalı çalışan ve Türkmenler için başlatılan kampanyanın sorumlusu olan Nagihan Dursun, "Başlattığımız kampanyanın amacı sınır dışında bulunan Türkmen kardeşlerimize yardım etmektir. Biz bu kampanyamızda Afrin, Cinderes, Azez ve Bayırbucak’ta savaşın ortasında kalmış yardım eli bekleyen aileler var. O ailelere ulaşmamız için bir koridor varmış ve bu koridor sayesinde biz o ailelere ulaşacağız. El Ele Derneği başta olmak üzere Ünye Kent Konseyi, Ünye Sakatlar Derneği, Ünye Fahri Çalışanlar Derneği, Ünye Akis Derneği, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte düşündük. Hepimizin isteği Ünye’den tır hazırlayalım ve oradaki masum insanlara erzak getirelim. Daha sonra erzaklarla beraber oraya mutfakta götürüp bir aşevi kurup Türkmen kardeşlerimize sıcak yemekler vermek istiyoruz. Biz nasıl buradaki insanlara nasıl hayrımızı dokunduruyorsak oradaki insanlara da yardım elimizi uzatıp tüm dünyanın yardım elini uzatmasını istiyoruz" dedi.

“Bazı ailelerden tepki alıyoruz”

Yapılan yardımların bazı aileler tarafından tepkiyle karşılandığını ifade eden Nagihan Dursun, "Bizim bu projemiz 1 hafta önce başladı. El Ele Derneği olarak yaklaşık 400 TL’ye yakın para topladık. Bazı insanlar ‘neden buradaki şehit ailelere yardım etmiyorsunuz da Suriyelilere yardım ediyorsunuz’ diye önyargıyla yaklaşıyorlar. Ama biz buradaki ailelere de yardım ediyoruz, şehit ailelere de devletimizin zaten bir yardımı var. Bu projeyi şu anlık sadece Ünye’de yürütüyoruz. İlerleyen zamanlarda Akkuş, İkizce, Çaybaşı ve çevre ilçelerde de projemizi yapmayı hedefliyoruz. Ağustos ayının 8’ine kadar 6 dernek bir tırı doldurup Bayırbucak, Afrin, Cinderes, Azez’e doğru yola çıkaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.