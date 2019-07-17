0553 313 94 23

Türkmenlere yardım eli

Ordu’nun Ünye ilçesinde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Suriye’de zor günler geçiren Bayırbucak, Afrin, Cinderes ve Azez bölgelerinde yaşayan Türkmenlere yardım kampanyası düzenledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:01
Türkmenlere yardım eli

Ordu’nun Ünye ilçesinde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Suriye’de zor günler geçiren Bayırbucak, Afrin, Cinderes ve Azez bölgelerinde yaşayan Türkmenlere yardım kampanyası düzenledi.


İlçede bulunan El Ele Derneğinin önderliğinde gerçekleşen proje fikri ise El Ele Derneği Başkan Vekili Fatih Uygun’dan geldi.Ünye El Ele Derneği Aşevinde gönüllülük esasına dayalı çalışan ve Türkmenler için başlatılan kampanyanın sorumlusu olan Nagihan Dursun, "Başlattığımız kampanyanın amacı sınır dışında bulunan Türkmen kardeşlerimize yardım etmektir. Biz bu kampanyamızda Afrin, Cinderes, Azez ve Bayırbucak’ta savaşın ortasında kalmış yardım eli bekleyen aileler var. O ailelere ulaşmamız için bir koridor varmış ve bu koridor sayesinde biz o ailelere ulaşacağız. El Ele Derneği başta olmak üzere Ünye Kent Konseyi, Ünye Sakatlar Derneği, Ünye Fahri Çalışanlar Derneği, Ünye Akis Derneği, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte düşündük. Hepimizin isteği Ünye’den tır hazırlayalım ve oradaki masum insanlara erzak getirelim. Daha sonra erzaklarla beraber oraya mutfakta götürüp bir aşevi kurup Türkmen kardeşlerimize sıcak yemekler vermek istiyoruz. Biz nasıl buradaki insanlara nasıl hayrımızı dokunduruyorsak oradaki insanlara da yardım elimizi uzatıp tüm dünyanın yardım elini uzatmasını istiyoruz" dedi.



“Bazı ailelerden tepki alıyoruz”


Yapılan yardımların bazı aileler tarafından tepkiyle karşılandığını ifade eden Nagihan Dursun, "Bizim bu projemiz 1 hafta önce başladı. El Ele Derneği olarak yaklaşık 400 TL’ye yakın para topladık. Bazı insanlar ‘neden buradaki şehit ailelere yardım etmiyorsunuz da Suriyelilere yardım ediyorsunuz’ diye önyargıyla yaklaşıyorlar. Ama biz buradaki ailelere de yardım ediyoruz, şehit ailelere de devletimizin zaten bir yardımı var. Bu projeyi şu anlık sadece Ünye’de yürütüyoruz. İlerleyen zamanlarda Akkuş, İkizce, Çaybaşı ve çevre ilçelerde de projemizi yapmayı hedefliyoruz. Ağustos ayının 8’ine kadar 6 dernek bir tırı doldurup Bayırbucak, Afrin, Cinderes, Azez’e doğru yola çıkaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK yurt kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları KYK kayıt tarihi
    1. KYK yurt kayıtları ne zaman 2019?..
    2. Çok konuşulacak ifadeler! Ali Babacan..
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. Saadet Partisi'nden çok sert mescit..
    5. Galatasaray’ın "Gareth Bale"i A takım..
    6. Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı..
    7. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
    8. Fransa Bisiklet Turu
    9. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    10. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    11. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    12. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    13. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    14. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    15. Devlet kurumunu dolandıran..
    16. Denizlispor’da 2 imza
    17. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    20. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    21. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    22. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    23. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    24. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    25. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    26. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    27. TBMM Genel Kurulu
    28. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    29. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    30. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda