Türkmenlere Suriye’ye dönün çağrısı

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, meclisin merkezinin Türkiye’den Suriye’ye taşındığını açıklayarak tüm Suriyeli Türkmenlere ülkelerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Merkezi Türkiye’de bulunan Suriye Türkmen Meclisi, yeni bir tüzük hazırlayarak merkezini Fırat ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen Suriye’nin Çobanbey bölgesine taşıma kararı aldı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, Türkiye ve diğer ülkelere göç eden Türkmenlere çağrıda bulunarak, terörden temizlenen Suriye’nin kuzeyine dönmelerini istedi. Cuma yaptığı açıklamada, "Suriye devriminde geldiğimiz noktada hadiseye müdahil olan her aktörün pozisyonunu yeniden gözden geçirdiği ve stratejilerini yenilediği görülmektedir. Bu aşamada Suriye’nin kadim halklarından olan Suriye Türkmenlerinin çatı organizasyonu Suriye Türkmen Meclisinin (STM) yeniden organizasyonu çok mühim bir konu olarak önümüzde durmaktaydı. 2016 yılından bugüne Suriye’de Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve inisiyatifi ile şartlar değişmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Suriye’de özgür bölgeler ortaya çıkmıştır. Hama, Humus, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalı gibi çeşitli bölgelerden bahsi geçen bölgelere zorunlu göçler neticesinde, özgürleştirilen bölge adeta küçük bir Suriye’ye dönüşmüştür. Bu nedenle de mevcut STM tüzüğü ve yapısı Suriye Türkmenlerini tam anlamıyla temsil edemez hâle gelmiştir. Konuyla alakalı olarak konunun uzmanı akademisyenlerin saha çalışmaları ve danışmanlığı ile yeni bir tüzük oluşturulmuştur. Yeni tüzük uluslararası hukuk standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. En önemlisi, Suriye Türkmen Meclisi’nin bizzat Suriye’de sahadan yönetilmesini ve Suriye Türkmenlerinin vatanlarına geri dönmesini kolaylaştıracak unsurları içermektedir. Suriye’nin tüm bölgelerinde yaşayan Türkmenlere kontenjan tanıyan yeni tüzüğün uygulanmasıyla, Meclis artık tamamıyla Suriye sahasında örgütlenecek ve ilgili her alanda faaliyetlerini yürütecektir. Yeni tüzüğün başta Türkmenler olmak üzere tüm Suriyelilere hayırlar getirmesini temenni ederiz” dedi.

Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Dr Cemil Doğaç İpek ise hazırlanan yeni tüzükte Suriye’ye dönen Türkmenler için iş ve eğitim konularının da bulunduğu içeriğin önümüzdeki süreçte açıklanacağını belirterek, "Suriye’nin kuzeyinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale geldi. Artık bu bölgedeki Türkmenlerin yurtlarına dönme zamanı geldi. Suriye Türkmen Meclisi Türkiye’nin desteğiyle Türkiye’de kurulmuş Suriye Türkmenlerinin çatı organizasyonudur. Türkiye’de çalışmalarını yürüten meclis 2016 yılından sonra sahada şartların değişmesiyle artık çalışmalarını Suriye’nin Çobanbey bölgesine taşıma kararı aldı. Artık meclisimiz sahada olacak. Bu Suriye Türkmenlerinin vatana dönüşlerini hızlandıracak bir etkendir. Bizi bu karara iten nedenlerden biri Suriye Türkmenlerinin vatanlarına dönmek istemesidir” diye konuştu.