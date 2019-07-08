0553 313 94 23

Türkmenlere Suriye’ye dönün çağrısı

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
Türkmenlere Suriye’ye dönün çağrısı

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, meclisin merkezinin Türkiye’den Suriye’ye taşındığını açıklayarak tüm Suriyeli Türkmenlere ülkelerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.


Merkezi Türkiye’de bulunan Suriye Türkmen Meclisi, yeni bir tüzük hazırlayarak merkezini Fırat ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen Suriye’nin Çobanbey bölgesine taşıma kararı aldı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, Türkiye ve diğer ülkelere göç eden Türkmenlere çağrıda bulunarak, terörden temizlenen Suriye’nin kuzeyine dönmelerini istedi. Cuma yaptığı açıklamada, "Suriye devriminde geldiğimiz noktada hadiseye müdahil olan her aktörün pozisyonunu yeniden gözden geçirdiği ve stratejilerini yenilediği görülmektedir. Bu aşamada Suriye’nin kadim halklarından olan Suriye Türkmenlerinin çatı organizasyonu Suriye Türkmen Meclisinin (STM) yeniden organizasyonu çok mühim bir konu olarak önümüzde durmaktaydı. 2016 yılından bugüne Suriye’de Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve inisiyatifi ile şartlar değişmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Suriye’de özgür bölgeler ortaya çıkmıştır. Hama, Humus, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalı gibi çeşitli bölgelerden bahsi geçen bölgelere zorunlu göçler neticesinde, özgürleştirilen bölge adeta küçük bir Suriye’ye dönüşmüştür. Bu nedenle de mevcut STM tüzüğü ve yapısı Suriye Türkmenlerini tam anlamıyla temsil edemez hâle gelmiştir. Konuyla alakalı olarak konunun uzmanı akademisyenlerin saha çalışmaları ve danışmanlığı ile yeni bir tüzük oluşturulmuştur. Yeni tüzük uluslararası hukuk standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. En önemlisi, Suriye Türkmen Meclisi’nin bizzat Suriye’de sahadan yönetilmesini ve Suriye Türkmenlerinin vatanlarına geri dönmesini kolaylaştıracak unsurları içermektedir. Suriye’nin tüm bölgelerinde yaşayan Türkmenlere kontenjan tanıyan yeni tüzüğün uygulanmasıyla, Meclis artık tamamıyla Suriye sahasında örgütlenecek ve ilgili her alanda faaliyetlerini yürütecektir. Yeni tüzüğün başta Türkmenler olmak üzere tüm Suriyelilere hayırlar getirmesini temenni ederiz” dedi.


Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Dr Cemil Doğaç İpek ise hazırlanan yeni tüzükte Suriye’ye dönen Türkmenler için iş ve eğitim konularının da bulunduğu içeriğin önümüzdeki süreçte açıklanacağını belirterek, "Suriye’nin kuzeyinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale geldi. Artık bu bölgedeki Türkmenlerin yurtlarına dönme zamanı geldi. Suriye Türkmen Meclisi Türkiye’nin desteğiyle Türkiye’de kurulmuş Suriye Türkmenlerinin çatı organizasyonudur. Türkiye’de çalışmalarını yürüten meclis 2016 yılından sonra sahada şartların değişmesiyle artık çalışmalarını Suriye’nin Çobanbey bölgesine taşıma kararı aldı. Artık meclisimiz sahada olacak. Bu Suriye Türkmenlerinin vatana dönüşlerini hızlandıracak bir etkendir. Bizi bu karara iten nedenlerden biri Suriye Türkmenlerinin vatanlarına dönmek istemesidir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı
    1. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    2. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    3. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    4. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    5. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    6. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    7. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    10. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    11. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    12. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    13. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    14. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    15. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    16. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    17. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    18. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    19. Adana Büyükşehir’de gündem..
    20. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    21. İran'dan dünyayı şoke eden açıklama!..
    22. Engelli bireylerin plaj keyfi
    23. ABD’nin ‘destek gönderin’ demişti!..
    24. Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz,..
    25. Hayvanları kurtarmak isteyen itfaiye..
    26. ABD'nin Almanya'dan asker talebi..
    27. Malatya’da baraj gölüne giren genç..
    28. Eski Yargıtay üyesi Babacan'a 10 yıl 6..
    29. Körfez asansörlerine sıkı takip
    30. Yunanistan’ın yeni Başbakanı..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”