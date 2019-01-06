0553 313 94 23

Türkmenler Kerkük'te Ortak Operasyon Komutanlığı kurulmasını istiyor

06 Ocak 2019 Pazar 16:44
Türkmenler Kerkük'te Ortak Operasyon Komutanlığı kurulmasını istiyor

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te tüm kesimlerin yer alacağı Ortak Operasyon Komutanlığı kurulmasını istediklerini belirtti.

Salihi, Irak ordusunun 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda, Kerkük'te kentin tüm kesimlerinin yer alacağı bir ortak operasyon komutanlığı kurulması gerektiğini ifade etti.

Kerkük'ün merkezi hükümete bağlı güçlerin yanı sıra kent insanlarından oluşacak bir ortak komutanlık tarafından da korunmasının önemine işaret eden Salihi, güvenliğin daha iyi hale getirilmesi için Türkmen, Kürt, Arap ve Hristiyanların da yer alacağı bir ortak komutanlığa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Salihi ayrıca kuruluşundan bu yana büyük zaferlere imza atan Irak ordusunda, eskiden olduğu gibi bugün de Türkmen komutanların önemli görevlerde yer alması gerektiğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:44
  1. Irak
  2. Kerkük
  3. Ortak Operasyon Komutanlığı
  4. Türkmenler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahran'da hava kirliliği nedeniyle "sokağa çıkmayın" uyarısı
    1. Tahran'da hava kirliliği nedeniyle..
    2. Şanlıurfa'da kanala düşen atı itfaiye..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Adıyaman'da zincirleme trafik kazası:..
    5. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı..
    6. GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinayet
    7. Burdur'da otomobil ile tır çarpıştı: 2..
    8. Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme..
    9. Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak..
    10. Komşu, paradaki sıfırları atıyor
    11. AK Parti Denizli Aday Tanıtım..
    12. Yaşlı adam, yolunu kaybedince donarak..
    13. "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı..
    14. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    15. Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa'dan..
    16. Türkmenler Kerkük'te Ortak Operasyon..
    17. Emniyet Müdürlüğü önünde kendisini..
    18. Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1..
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    20. Yıldırım cenaze törenine katıldı
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor