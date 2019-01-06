Türkmenler Kerkük'te Ortak Operasyon Komutanlığı kurulmasını istiyor

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te tüm kesimlerin yer alacağı Ortak Operasyon Komutanlığı kurulmasını istediklerini belirtti.

Salihi, Irak ordusunun 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda, Kerkük'te kentin tüm kesimlerinin yer alacağı bir ortak operasyon komutanlığı kurulması gerektiğini ifade etti.

Kerkük'ün merkezi hükümete bağlı güçlerin yanı sıra kent insanlarından oluşacak bir ortak komutanlık tarafından da korunmasının önemine işaret eden Salihi, güvenliğin daha iyi hale getirilmesi için Türkmen, Kürt, Arap ve Hristiyanların da yer alacağı bir ortak komutanlığa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Salihi ayrıca kuruluşundan bu yana büyük zaferlere imza atan Irak ordusunda, eskiden olduğu gibi bugün de Türkmen komutanların önemli görevlerde yer alması gerektiğini dile getirdi.