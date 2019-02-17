Türkmenler, Kerkük İl Meclisi oturumunun IKBY'de yapılmasına tepkili

KERKÜK (AA) - Türkmenler, Kerkük İl Meclisi oturumunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, yaptığı yazılı açıklamada, yarın IKBY'de yapılacak oturumun, Kerkük kentinin dışında düzenlenmesinin meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Mehdi, Kerkük sorununun Kerkük'te ve Kerküklüler arasında çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, meclisteki Türkmen üyelerin kentin dışında yapılacak bu oturuma katılmayacaklarını ifade etti.

Kerkük ile ilgili Kürt partilerinin daha önce aldıkları tek taraflı kararların işe yaramadığına dikkati çeken Mehdi, aynı şekilde IKBY'de yapılacak oturumun da başarısız olacağını savundu.

Mehdi ayrıca Bağdat hükümeti ve Birleşmiş Milletler Irak temsilciliğinin Kerkük sorununa müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Kürdistan Demokrat Partisinin yarın IKBY'nin Erbil kentinde gerçekleştirecekleri Kerkük İl Meclisi oturumuna Araplar da tepki gösteriyor.