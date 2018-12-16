Türkmenler IKBY'de Başbakan Yardımcılığı görevine talip

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cehpesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) kurulacak yeni hükümette Türkmenler olarak Başbakan Yardımcılığı görevine talip olduklarını söyledi.

Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITC öncülüğünde Erbil'de faaliyet gösteren Türkmen oluşumların yeni hükümetteki talepleri konusunda uzlaşı sağladıklarını belirtti.

Yeni hükümette Türkmenlere rol verilmesi gerektiğinin altını çizen Maruf, "Önemli isteklerimizden biri Başbakan Yardımcılığı görevinin Türkmenlere verilmesidir. Bunun yanında Türkmen işlerinden sorumlu bir bakanlık, heyet ya da Türkmen işlerinden sorumlu bir müsteşarlık verilmesini istiyoruz." dedi.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyetinin gelecek hafta Türkmen siyasi partileriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşan Maruf, görüşmede Türkmenlerin yeni kabinedeki taleplerinin masaya yatırılacağını ifade etti.

Türkmenlerin yeni kabinede birlikte hareket edeceğini dile getiren Maruf, şunları kaydetti:

"Biz birlik olduğumuz zaman isteklerimiz daha güçlü olur. O yüzden tek ses halinde hükümete katılmak istiyoruz. Taleplerimizin yer aldığı bir liste hazırladık. Bu talepler yoluyla Türkmenlerin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Burada önemli olan Türkmenlerin bölgedeki yüksek çıkarlarıdır."

Maruf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkmenlerin buradaki siyasi denklem içerisinde rolünün olması önemlidir. Eğer Türkmenlere bir bakanlıktan daha fazlası verilecekse bu ikinci bakanlığın ITC'ye verilmesini talep ediyoruz. Çünkü ITC hem Irak'ta hem de bölgede Türkmenlerin çoğunu temsil eden önemli bir siyasi partidir. ITC, hem buradaki siyasi partilerle iyi ilişkilere sahip hem de bölgede istikrarlı bir siyaset izliyor."

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan genel seçim sonucunda, Kürdistan Demokrat Partisi 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

IKBY'de kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar ise 6 milletvekilini meclise göndermişti.



Erbil'de yeni hükümetin kurulması için 111 milletvekilinin bulunduğu bölgesel mecliste salt çoğunluğun desteği gerekiyor. Mevcut siyasi tabloda hiçbir parti, tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıda milletvekiline sahip değil.