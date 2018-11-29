Türkmenler IKBY hükümetinde güçlü temsil istiyor

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Erbil'de düzenlediği toplantıda Türkmenlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) kurulacak koalisyon hükümetinden talepleri masaya yatırıldı.

İstişare toplantısına Türkmen milletvekilleri, Türkmen siyasi parti yetkilileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm Türkmen taraflar toplantıya katıldı. Bu toplantıda Türkmenlerin yeni IKBY hükümetine tek ses olarak katılması konusunda anlaştık." dedi.

Maruf, IKBY'de kurulacak yeni hükümette güçlü temsiliyet isteyen Türkmenlere başbakan yardımcılığı ve Türkmen işlerinden sorumlu bir bakanlık verilmesi talebinin toplantıda ele alındığını söyledi.

IKBY Türkmen Milletvekili Muhammed İlhanlı ise önceki kabinelerde Türkmenlerin bir bakanlıkla temsil edildiğini hatırlatarak, "Türkmen siyasi parti ve milletvekilleri olarak bugün yapılan toplantıda katılımcı değil, yönetimde ortak olmak istediğimizi dile getirdik." ifadesini kullandı.

Türkmenlerin yönetimde ve siyasi mekanizmada etkin rol alması gerektiğini söyleyen İlhanlı, bölgede ikinci etnik grubun Türkmenler olduğunu, bu nedenle siyasi varlığının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı öncesi siyasi temsilcilerle görüşen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da Türkmenlerin IKBY hükümetinde yer almalarını önemsediklerini belirtti.

Karaçay, "Tüm Türkmenlerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmelerini her zaman teşvik ediyoruz." diye konuştu.

