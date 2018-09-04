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Iraklı Türkmenler hükümette etkin görev almak istiyor

Iraklı Türkmenler'in hükümette etkin görev almak istediğini ifade eden Irak Türkmen Milletvekili Hatice Ali Türkmen, önemli açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 15:46
Iraklı Türkmenler hükümette etkin görev almak istiyor

Irak Türkmen Milletvekili Hatice Ali Türkmen, hükümeti kuracak en büyük meclis koalisyonuyla ittifak sağlayacaklarını belirterek, kabinede ve diğer görevlerde etkin şekilde yer almak istediklerini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Türkmen, "Mecliste oluşacak ve hükümeti kuracak en büyük koalisyonla ittifak sağlayacağız. Hükümet kabinesi ve diğer görevlerde etkin şekilde yer alıp, Türkmen halkına hizmet götürmek istiyoruz." dedi.

Türkmen milletvekillerinin yer aldığı meclis grubu kurduklarını hatırlatan Türkmen, Türkmenlerin siyasi ve diğer haklarını garantiye almak için Kürtler, Şiiler ve Sünnilerle müzakere görüşmelerine katıldıklarını belirtti.

"KERKÜK'TE GÜVENLİK DURUMU SON DERECE İYİ"

Kürtlerin ve Peşmerge'nin Kerkük'e yeniden geri dönme çabaları olduğunu ve kentteki petrolü hakimiyetleri altına almak istediklerini ifade eden Türkmen, bunları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Türkmen Milletvekili, Peşmerge'nin güvenlik mekanizmasında yer almadığı Kerkük'teki durumla ilgili, "Kerkük'te güvenlik durumu son derece iyi. Hiçbir patlama veya şiddet olayı yaşanmıyor. Kentteki durumun böyle devam etmesini istiyoruz." yorumunda bulundu.

Türkmenlerin Irak hükümet kabinesinde ve devlet birimlerinde bulunmalarının hakları olduğunu dile getiren Hatice Ali Türkmen, değişik kademelerde görev almayı talep edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:46
  1. Irak Türkmen Milletvekili Hatice Ali Türkmen
  2. Peşmerge
  3. Hatice Ali Türkmen
  4. Kerkük

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