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Türkmenler Altınköprü Katliamı'nın kurbanlarını andı

- Altınköprü Katliamı'nın kurbanları Kerkük'te düzenlenen törenle anıldı - ITC Başkanı Erşet Salihi: "Türkmensiz bir Irak'ı düşünmek ancak bu ülkeyi bir bütün olarak düşünmek istemeyenlerin zihniyeti olabilir"

28 Mart 2019 Perşembe 20:02
Türkmenler Altınköprü Katliamı'nın kurbanlarını andı

KERKÜK (AA) - Irak'taki Türkmenler Altınköprü Katliamı'nın 28. yılında anma töreni düzenledi.

Türkmenler, Baas rejimi tarafından 28 Mart 1991'de Altınköprü kasabasında gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden 100'den fazla Türkmeni andı.

Kerkük'teki Altınköprü Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşet Salihi, Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yerel yetkililer, şehit yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, burada yaptığı açıklamada, Türkmenlerin, Irak'ın toprak bütünlüğünün savunucularından olduğunu ifade etti.

Türkmenlerin yaklaşık yüz yıldan bu yana iktidara gelen hükümetlerin hedefi olduğunu söyleyen Salihi, Türkmensiz bir Irak'ı düşünmek ancak bu ülkeyi bir bütün olarak düşünmek istemeyenlerin zihniyeti olabilir." dedi.

Salihi, Türkmenleri hedef alan bir Irak ordusu olmadığını vurgulayarak, Kerkük'te halihazırda Türkmenleri katleden değil vatandaşları koruyan bir ordunun varlığına dikkati çekti.

Kerkük'te tüm kesimlerin koruması için görev yaptıklarını aktaran Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye de ''Irak askerleri artık Iraklıların gerçek hamisidir.'' ifadelerini kullandı.

Katliamda 3 kardeşini kaybeden Basima Mithat de aradan geçen 28 yıla rağmen katliamın acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirtti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmeni katletmişti.

Türkmenler Altınköprü kasabasında bulunan şehitlikteki anıtta her yıl 28 Mart günü anma törenleri düzenleyerek olayda hayatını kaybedenleri yad ediyor.




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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:02
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