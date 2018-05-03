Türkmenistan’dan Türkiye’ye karayolu teklifi

Berdimuhamedov, Türkmenbaşı Avaza Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen "Yeni Kalkınma Yolunda Uluslararası Büyük İpek Yolu Forumu"nda yaptığı konuşmada, uluslararası ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) deneyimlerinden faydalanmanın önemini vurgulayan Berdimuhamedov, "Türkmenistan olarak, Orta Asya'dan Türkiye'ye bağlantısı olacak karayolu oluşturmayı öneriyoruz." dedi.

Bu karayolu projesinin Türkmenistan'ın ulaşım yollarının geliştirilmesi amacına tamamen uygun olduğuna işaret eden Berdimuhamedov, "Böyle bir projenin oluşması için tam destek vermeye ve en aktif rolü üstlenmeye hazırız. UNECE ve ESCAP üyesi bütün ülkeleri bu konuyla ilgili müzakerelere katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA