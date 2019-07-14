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Türkmenistan heyetinden Başkan Sekmen’e ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Mıradaliyev Gurbanmırat Şıhmıradoviç ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev’i konuk etti.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:26
Türkmenistan heyetinden Başkan Sekmen’e ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Mıradaliyev Gurbanmırat Şıhmıradoviç ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev’i konuk etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.


“Milli Mücadele’nin 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında organize edilen “Türkmenistan Günleri” programına katılmak üzere Erzurum’a gelen Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Mıradaliyev Gurbanmırat Şıhmıradoviç ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. X


Konuklarına özel ilgi gösteren Başkan Sekmen, Türkiye ve Türkmenistan’ın sadece aynı bağ ve köklere sahip iki ülke olmadığının altını çizerek, “Biz aynı zamanda kardeşiz, soydaşız, aynı ağacın dalları, ortak inanç ve kültür değerlerinin kuvvetli birer paydaşıyız” dedi.


“Erzurum, Anadolu’ya açılan kapıdır”


Makamında konuk ettiği Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Mıradaliyev Gurbanmırat Şıhmıradoviç ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev’e Erzurum hakkında bilgiler aktaran Başkan Sekmen, “Bu topraklar çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş olmasının yanında, aynı zamanda Anadolu’nun Türkleşmeye başladığı topraklardır. Yani Erzurum, Ata yurttan Anadolu’ya açılan giriş kapısıdır” diye konuştu. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sekmen, bu adımların sadece ülkeler arasında değil, şehirler düzeyinde de atılmasından yana olduğunu kaydetti. Bu manada işbirliği ve her türlü kolektif çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sekmen, “Bu bölgede başrol olmak istiyorsak, buna mecburuz” ifadesini kullandı.


Başkan Sekmen’in gösterdiği yakın ilgiden ve misafirperverlikten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Mıradaliyev Gurbanmırat Şıhmıradoviç, karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi arzusunu kendilerinin de taşıdığını kaydederek, “İlişkilerimiz katlanarak artacak ve güç kazanacak” dedi.


Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ise, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi noktasında başkentte sürekli ve yoğun bir temasın bulunduğunu anlatarak, bu çalışmaların her iki ülkenin ve bölgenin geleceği açısından sevindirici sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:26
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