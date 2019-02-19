Türkmenistan heyeti, Sarıkamış Kayak Merkezi’ni inceledi

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış’taki Cıbıltepe Kayak Merkezi, Türkmenistan’dan gelen gazeteci ve acente sahiplerine ev sahipliği yaptı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Kars’ın tanıtımı için kente davet edilen Türkmenistanlı gazeteci ve turizmciler, havayoluyla Kars’a geldi. Sarıkamış ilçesine geçen grup, Cıbıltepe Kayak Merkezi’ndeki otellerde iki gün konakladı. Aşkabat Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fikret Öztürk’ün eşlik ettiği ve DN Tours Genel Müdürü Garyagdı Garayev,Güneşli Seyahat Yöneticisi Mergen Hudagulıyev, İnfoabad İnternet Portalı Muhabiri Andrey Pavlov, Orinet İnternet Portalı Pazarlama Müdürü Nurmurat Yylkybayev’den oluşan grup kayak merkezini inceledikten sonra kayak yaptı, kar motoru ile gezintiye çıktı.

Aşkabat Kültür ve Tanıtma Müşaviri Öztürk, seyahatin amacının Türkmenistan’daki kayak severleri Sarıkamış’a çekmek olduğunu söyledi. Türkmenistan’daki insanların Türkiye’yi sadece yaz turizmiyle tanıdıklarını belirten Öztürk, “Türkmenistan’daki insanlara kış turizminin de olduğunu hatırlatmak, tanıtmak için böyle bir gezi düzenlendi. SERKA, THY ve buradaki otel işletmecilerine teşekkür ediyoruz, bizleri çok iyi ağırladılar. Bundan sonra Türkmenistan’da artık insanlar Türkiye’de sadece yaz turizmi, deniz, kum değil, kış turizm potansiyeli de olduğunun farkına varacak ve gerekli ilgiyi göstereceklerdir” dedi.

“Sarıkamış’ın doğası ve olanakları büyüleyici”

Sarıkamış Kayak Merkezi’nin doğası ve olanaklarıyla kendilerini büyülediğini söyledi. İşbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Mergen Hudagulyyev, "Sarıkamış’ın mükemmel doğası, kayak merkezi ve imkanları bizi büyüledi. Bu kış cenneti konusunda ileriki zamanlarda çok güzel iş birliği kurmayı planlıyoruz. Buranın imkanlarını yerinde görmek istedik. Bizim ülkemizden buraya, buradan da oraya kültür alışverişi yapmak istiyoruz, inşallah başarılı oluruz” diye konuştu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi’ndekiotel işletmecilerinden Kürşad Gemalmaz da, bu tür ziyaretlerin bölgenin turizminin gelişim açısından önemli olduğunu vurguladı. Gemalmaz, "Sarıkamış’ı tanıtmaya çalışıyoruz, burayı çok beğendiler özellikle kristal kar, pistler, doğa ve ormanları gerçekten çok beğendiler. Türkmenler ile aynı kültürden geliyoruz, bu da kültür alışverişini kolay hale getiriyor. Buraya yoğun şekilde misafir beklentimiz var, inşallah bu da yakın zamanda gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Türkmenistan’dan gelen grup, akşam saatlerinde Kafkas halk dansları ekibinin gösterisini büyük bir beğeniyle izledi.