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Türkmenistan Büyükelçisi OMÜ’de okuyan öğrencileriyle buluştu

Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve beraberindeki heyet, Türkmenistan uyruklu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:44
Türkmenistan Büyükelçisi OMÜ’de okuyan öğrencileriyle buluştu

Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve beraberindeki heyet, Türkmenistan uyruklu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.


Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Mavi Salonda gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Programın başlangıcında öğrencilerin istek, talep ve görüşlerini dinleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, “Bütün öğrencilerimiz bizim için değerlidir, uluslararası öğrencilerimizin sorunsuz eğitim görmeleri için çalışmalar yapıyoruz” dedi.



“OMÜ’de 1400 Türkmenistanlı öğrencinin bulunmasından memnunuz”


Öğrencilerle bir araya gelen Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören Türkmenistan uyruklu öğrenci sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kıymetli öğrencileri, sizinle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Üniversitede 1400 Türkmenistanlı öğrencimizin bulunması bizleri çok gururlandırdı. Bu denli kaliteli bir üniversitede kaliteli bir eğitim görüyor olmanızdan dolayı memnuniyetimi bildirmek isterim. Bugün burada sizlerle görüşmek ve tanışmak maksadıyla bir aradayız. Eğitim, barınma konusunda varsa sorunlarınızı dinlemek için bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirilerek geldik. Bu buluşmalarımızı geçtiğimiz aylarda Beyaz Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde de gerçekleştirdik. Üçüncü durağımız ise Türkiye oldu. Gelecek aylarda buluşmalarımızın devamı Rusya ve Çin Halk Cumhuriyetlerinde gerçekleşecek. Samsun’da bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde sizlerin gözetildiğini ve sorun yaşamadan eğitiminizin tamamlamanız için üniversite yönetiminin yürüttüğü çalışmaları görmek mutluluk verici” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:44
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