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Türkmen Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yenileme çalışmaları kapsamında ikinci etabında çalışmalara başlanılan Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:45
Türkmen Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yenileme çalışmaları kapsamında ikinci etabında çalışmalara başlanılan Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.


İlçe genelinde yol yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu’nun ikinci etabında yol kaldırma çalışmalarına başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’da çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Türkmen Yolu’nun ikinci etabının da kısa sürede kullanıma açılacağını belirten Başkan Akın, “Turgutlumuz genelinde bozuk yol bırakmayacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmeye devam ediyoruz. Türkmen Yolu şehrimizin en işlek caddelerinden biri. İlk etabını kısa sürede tamamlayarak kullanıma açtık. Şimdi de ikinci etabında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yol kaldırma çalışmalarına başladı. İlk etabında olduğu gibi ikinci etabını da kısa sürede tamamlayarak kullanıma açacağız” dedi.


Cadde esnafı ve vatandaşlar ile de sohbet eden Başkan Akın çalışmalar hakkında esnaf ve vatandaşlara da bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:45
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