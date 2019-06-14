Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları öğrenciler temizledi

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri örnek bir duyarlılık çalışmasına imza attı. Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlik ile Türkmen Şelalesi ve çevresinde temizleme çalışması gerçekleştirildi.

’Sıfır Atık’ projesine bir katkı da Yunusemre Belediyesinden geldi. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Manisa’nın eşsiz güzelliklerinden birisi olan Türkmen Şelalesinde duyarlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte öğrenciler öğretmenleri ile beraber alanı temizledi. Öğrenciler bu etkinlik ile çevreye çöp atmanın olumsuz sonuçlarını yerinde görüp bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik bir adım attı. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni İlknur Aktaş, örnek bir çevre projesine imza attıklarını vurgulayarak, “Dersimizde çevre temizliği ile ilgili bir okuma parçasından esinlendik. Benzer etkinlikleri şehrimizde de düzenlemek istedik. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Çevre Projesi diye bir hareket başlattık. Nereyi temizleyeceğimiz ile ilgili Magnesia Doğa Sevenler Grubuna danıştık. Onlarda bu Türkmen Şelalesi piknik alanının son dönemde çok popüler olduğunu bizlere bildirdi. O sebeple öğrencilerimiz ile Türkmen Şelalesi’nde temizleme çalışması yapmaya karar verdik. Bu çalışma ile ilgili en çok saygı duygusunu vurgulamak istiyoruz. Biz doğa ile var olmuş, doğa var oldukça var olabilecek canlılarız. Buraya huzur bulmaya geliyoruz ve karşılığını da doğaya hizmet ederek vermek istedik” dedi.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Biyoloji Öğretmeni Sinem Pekörür de “Piknik alanına gittiğimizde çöp atmanın ne kadar kötü olduğunu yaptığımız bu etkinlikte öğrencilerimiz ile görmüş olduk. Bir kişinin attığı çöp daha sonra dağ oluyor. Umarım herkes bu konuda daha bilinçli, daha duyarlı olur” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Akif Keskin ise “Okulumuzda doğamıza verdiğimiz önemi eyleme dökmek amacıyla birçok etkinlik düzenliyoruz. Amacımız bu küçük hareketlerle başlayıp büyük etkiler oluşturmak” diye konuştu.

Rüya Nur Keleş de “Farkındalık oluşturmak için varız. Bilinçli yeni nesilleri temsil ediyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi adına öğrencilere yaptıkları örnek projeden dolayı teşekkür belgesi verdi.