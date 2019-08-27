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Türkmen liderden "Kerkük Savunma Gücü'ne destek çağrısı

27 Ağustos 2019 Salı 17:48
Türkmen liderden "Kerkük Savunma Gücü'ne destek çağrısı

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Kerkük'e yönelik terör saldırıları karşısında Türkmenlerden oluşan savunma birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

ITC Başkanı Salihi, terör örgütü DEAŞ tarafından önceki gün Tavuk ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tamamı Türkmenlerden oluşan Kerkük Savunma Gücü'nün takviye edilmesi gerektiğini" söyledi.

Kerkük Savunma Gücü'nün, ITC'nin desteğiyle kurulduğunu hatırlatan Salihi, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Türkmen ilçe ve kasabalarını korumakta yetersiz kaldığına dikkati çekti.

Salihi,Türkmenlerin kendi bölgelerini koruma kapasitesine sahip olmaları için desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

- "PKK en çok Tavuk ilçesinde karargah kuruyordu"

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, Kerkük'e 16 Ekim 2017'de düzenlediği operasyon öncesine kadar terör örgütü PKK'nın en çok Tavuk ilçesinde karargah kurduğunu aktaran Salihi, PKK'dan kurtarılan ilçenin bugün DEAŞ terör örgütünün hedefi haline geldiğini vurguladı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki gün DEAŞ'lı teröristlerce Tavuk'taki bir futbol sahasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:48
  1. Kerkük
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