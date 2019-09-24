0553 313 94 23

Türkmen kaymakam Felah Yayçılı serbest bırakıldı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'nın serbest bırakıldığı bildirildi.

24 Eylül 2019 Salı 13:38
Türkmen kaymakam Felah Yayçılı serbest bırakıldı

Irak'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı serbest bırakıldı.

Kerkük Kaymakamlığı Basın Sorumlusu Ümit Kerküklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü tutuklanan Yayçılı'nın serbest bırakıldığını söyledi.

İşinin başına döndü

Kerküklü ayrıca, Kerkük Kaymakamı Yayçılı'nın serbest bırakılmasının ardından işinin başına döndüğünü ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'nın tutuklanmasına tepki göstermişti.

Salih, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Kerkük İnceleme Ofisinin Yayçılı hakkında Kerkük'teki "yasa dışı yerleşim sorununa göz yumduğu" suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığına işaret ederek, ancak yasa dışı yerleşim sorununun 2003'e kadar dayandığını ve farklı suretlerle uygulandığını belirtmiş, siyasi durum böylesine karmaşık ve farklı ajandalar varken Kaymakamın tek başına bunu durduracak bir gücü olmadığını ifade etmişti.

Pazar günü tutuklanmıştı

Irak Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Özel Kuvvetler, alınan yargı kararı doğrultusunda, pazar günü Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'yı tutuklamıştı. Yayçılı'nın, hakkındaki "yolsuzluk dosyaları" nedeniyle tutuklandığı belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:38
  1. yolsuzluk
  2. Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı
  3. Kerkük Kaymakamlığı Basın Sorumlusu Ümit Kerküklü
  4. Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı serbest bırakıldı
  5. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi
  6. Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'nın tutuklanması
  7. Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu
  8. Kerkük İnceleme Ofisi
  9. Irak Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu
  10. Özel Kuvvetler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem!
    1. Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem!
    2. Oktar Babuna mahkemede konuştu: Adnan..
    3. AFAD'dan korkutan İstanbul depremi..
    4. Çin Müslümanları zincire vurdu
    5. İrfan Bozkurt neden istifa etti? CHP..
    6. Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı..
    7. Jose Mourinho Manchester hakkında..
    8. Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba..
    9. Boris Jonhson'ı şok eden karar
    10. Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Şimdi..
    11. Husiler felaket saldırıyı duyurdu! Çok..
    12. Beşiktaş'ta o isim başkanlığa..
    13. Devlet yardımı nasıl alınır? Devlet..
    14. 3 terörist daha öldürüldü
    15. ABD'li Müslüman toplum..
    16. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi..
    17. Süper Lig puan durumu ve 5. haftanın..
    18. Babacan teklif etti! Hüseyin Çelik..
    19. Bomba iddia! ABD, Rus heyetine vize..
    20. Diyarbakır annelerine sessiz kalan..
    21. Dayısının elinden kaydı! Sulama kanalı..
    22. Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı
    23. Deprem Uzmanı duyurdu! "72 saat..
    24. Afrin'de bombalı araçla saldırı!..
    25. Kandilli'den İstanbul depremi sonrası..
    26. Türkmen kaymakam serbest bırakıldı
    27. Ahmet Türk kararına MHP’den açıklama
    28. "72 saat öncesinde büyük Marmara..
    29. Trabzonspor'dan Kamil Grosicki hamlesi!
    30. Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a mı..
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta