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Türklerin Türkçe öğrenmesi Hollanda’yı korkuttu

Hollanda kabinesi, Türk hafta sonu okullarını incelemeye aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:48
Türklerin Türkçe öğrenmesi Hollanda’yı korkuttu

Hollanda kabinesi, Türk hafta sonu okullarını incelemeye aldı.


Yurt dışında yaşayan Türk kökenli yeni nesil ana dilini bilmiyor. Bu sebeple, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Belçika’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları Türkçe dil ve kültür dersleri veriliyor. “Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı” adı altında Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veren Türk Hafta Sonu Okulları, Hollanda Kabinesi tarafından inceleme altına alındı.



“Rahatsız edici durum”


Okulların “çok sıkı bir şekilde” takip edileceğini söyleyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin. Bu okullar Türk kökenli göçmenlerin, Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacak. Öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğuna unutmamak lazım” ifadelerini kullandı. Rutte, Türklerin Hollanda toplumuna uyumunu önemsediklerini söyleyerek, “Hollanda hükümeti, olarak okullarda anti-demokratik görüşlerin teşvik edilmesi halinde buna müdahale edilecek. Bu nedenle inceleme başlattık” dedi.



“Demokrasiye aykırılığını kontrol edeceğiz”


Hollanda hükumetinin, dil ve kültür eğitimine yönelik uygulamayı yasaklama hakkı olmadığını söyleyen Rutte, “Bu tür dersler uyumu zorlaştırıyorsa veya demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne aykırıysa, istenmeyen bir durum olur. Hükümet olarak, Türkiye gibi ülkelerin bu tür eğitimler için neden finans sağladığını bilmek istiyoruz. Ayrıca, kaç öğrencinin ders aldığı ve bu dersler için müfredatın ne olduğu incelenecektir. Araştırma bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacak” açıklamasında bulundu.



“Endişe duyuyorum”


Hollanda Sosyal İşler Bakanı Koolmeens, Türk haftasonu okullarından endişe duyduğunu söyleyerek, Türk hafta sonu okulları Hollanda’ya sırtını dönmüştür. Türk-Hollanda topluluğunun bir kısmının ağırlıklı olarak Türkiye’ye odaklandığını ve Hollanda’ya daha az odaklandığını biliyoruz. Bu elbette entegrasyon için iyi değil ve bu konuda endişelerim var” dedi.


Öte yandan, aşırı sağ eğilimli PVV (Özgürlük) Partisi de Türk hafta sonu okullarına yasak konulması çağrısında bulunmuştu.



Okulları Türkiye finanse ediyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda olduklarını açıklamasının ardından, Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından gündeme alınan hafta sonu okulları, geçtiğimiz yıl hayata geçirildi. Yurt dışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı, vatan bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, 6-17 yaş arası Türk kökenli çocuklara haftada 5 saat ders veriliyor. Bunun 2 saatini Türkçe dersleri, 3 saatlik bölümünü de tarih, din ve sanat dersleri ile sosyal çalışmalar oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:48
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