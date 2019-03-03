0553 313 94 23

Türklerin Anadolu’yu alırken denize açıldıkları ilk kapı: Sinop

Türklerin Anadolu’yu alırken denize açıldıkları ilk kapı olan Sinop; kültürel ve doğal zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

03 Mart 2019 Pazar 13:54
Türklerin Anadolu’yu alırken denize açıldıkları ilk kapı: Sinop

Türklerin Anadolu’yu alırken denize açıldıkları ilk kapı olan Sinop; kültürel ve doğal zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.


Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop’un 5 medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Hiçbir ilde bu özelliği bulamazsınız" dedi.


Sinop’un, Karadeniz Bölgesi’nde hem doğal güzellikleri hem tarihi zenginlikleri bakımından gözde bir yer olduğunu belirten Tosun, "5 kat medeniyet Sinop üzerinde yaşamıştır. Karadeniz’de hiçbir ilde bu kadarını bulamazsınız. Antik Dönem medeniyetidir Sinop. Cenova medeniyetinin burayı kullandığı kale şehri, ticaret merkezi. Türkler Anadolu’yu alırken denize açıldıkları ilk kapıdır" diye konuştu.



‘Minareler süngü, camiler kışla’ şiirinde geçen cami: Alâeddin Keykubat Camisi


Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslam’ı kabul etmesi döneminden sonra ilk Türkleşen şehrin Karadeniz’de Sinop olduğuna dikkat çeken Tosun, "Sinop’ta Alâeddin Keykubat Camisi, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının mührüdür. Alparslan’ın bir şiiri vardır; ‘Minareler süngü, camiler kışla’ diye bilinen meşhur bir şiirdir. İşte o şiirde geçen ‘cami’ bizim Alâeddin Camimizdir. Dikkat ederseniz o caminin avlusu, caminin binasının 5 katı büyüklüğündedir ve yüksek duvarlarla çevrilmiş bir kışladır. Caminin hemen arka kısmında da ilk büyük Türk üniversitesi olan Pervane Medresesi vardır. Gök cisimleri ve uzay bilimiyle ilgili çalışmalar Pervane Medresesinde yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:54
  1. doğa
  2. kültür
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan diktiler
    1. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden..
    2. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    3. Rayların üstünde müzik dinlerken..
    4. Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile..
    5. Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları..
    6. Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası..
    7. Aydın’da kaza: 2’si ağır, 4 yaralı
    8. Müzik dinlerken trenin geldiğini..
    9. Rio Karnavalı şiddetli yağmura rağmen..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den ayrıldı
    11. Ankara'da kıraathaneye pompalı tüfek..
    12. BB Erzurumspor-Galatasaray maçının..
    13. Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu
    14. Kayseri şehidini uğurladı
    15. Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli..
    16. Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi ve..
    17. Ford Trucks, global büyümesini..
    18. Nadir insanlardan ve ailelerinden..
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. Burhaniye’de 23 yıllık başkan yeniden..
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var