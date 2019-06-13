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Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin 665. yılı kutandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin 665.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:34
Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin 665. yılı kutandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin 665. yıl dönümü kutlandı.


Merkez Gazi Yakup Bey Camii avlusunda yer alan Gazi Yakup Bey türbesine buket sunumu ile başlayan program bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Çardak Belde Belediye Başkan Vekili tarafından 665 yıl önce temsili geçiş tarihi belgelerle hatırlatıldı. Öğrenciler tarafından folklor gösterisi sunuldu. Gazi Yakup Bey Camii’ne gelenler daha sonra özel feribotla Gelibolu’ya geçerek temsili geçişi canlandırdı. Kutlamalar Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde devam edecek. Kutlamalara Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici, idari amirler, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.


Rumeli’ye geçişi sağlayacak olan Çanakkale Boğazı ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçti. Osmanlı ordusu Bizans içindeki taht kavgasında taraflardan birine yardım etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli’ye geçmeye başladı. Osmanlı ordusu kısa süre içinde Gelibolu’dan başlayarak Balkanlar’ın içlerine kadar ilerledi. Bu tarihi olay her yıl Gelibolu ilçesi ve Çardak beldesinde geleneksel olarak kutlanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:34
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