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Türklere hakaret içeren küstah paylaşımlara sert tepki

Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj’ın Türklere hakaret içeren paylaşımlarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Dedaj'ın görev alınması için milletvekilleri harekete geçti.

31 Temmuz 2018 Salı 15:56
Türklere hakaret içeren küstah paylaşımlara sert tepki

Kosova Hükümeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj’ın Türk toplumuna hakaret içeren sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, hükümet temsilcisi ya da herhangi başka birinin Türkiye’ye yönelik hakaret içeren açıklamalarının kabul edilebilir olmadığı ve hükümetin resmi politikasını yansıtmadığı vurgulanarak “Bu açıklamalar, Türkiye ve Türk halkı ile olan geleneksel iyi ilişkilerin korunmasını isteyen Kosova Hükümeti ve toplumunun isteğini yansıtmıyor.” ifadesi kullanıldı.

DEDAJ'IN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ

Öte yandan Kosova Meclisi 6+ parlamento grubu milletvekilleri, Türk toplumuna hakaret içerikli paylaşımdan dolayı Dedaj'ın görevden alınmasını talep etti.

Aralarında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri Müferra Şinik ve Fikrim Damka’nın da bulunduğu 6+ grubu milletvekilleri,Dedaj’ın paylaşımının etnik ve dinler arası soruna sebep olabileceğini dile getirdi.

TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİNDEN KINAMA  

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve KDTP Milletvekili Müferra Şinik ise, Yaptığı açıklamada, Dedaj’ın paylaşımını kınadıklarını belirterek, “Başbakan Ramush Haradinaj'dan, Dedaj’ın görevden almasını resmi olarak talep ettik. Aksi halde koalisyon ortaklığımızın tehlikeye gireceğini vurguladık.” dedi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:56
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