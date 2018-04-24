Yeni Zelanda Genel Valisi: "Türklere derin bir saygı duyuyoruz"

Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yılı anma törenleri kapsamında Türkiye'ye gelen Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Reddy, Çanakkale Savaşları sırasında Gelibolu'da hayatını kaybeden Anzak askerlerinin karaya çıkış günü olan 25 Nisan'ın Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar için çok şey ifade ettiğini kaydetti.

Anzak Günü'nün Yeni Zelandalı ve Avustralyalıların milli bayramları arasında yer aldığını söyleyen Reddy, "Bu korkunç trajediyi unutmamak ve bilhassa barışı korumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlamak için bu günü anıyoruz." dedi.

Reddy, Çanakkale Savaşlarından kısa bir süre sonra bağımsızlıklarını elde eden Türk halkıyla Yeni Zelandalıların birçok ortak değere sahip olduğuna dikkati çekerek Conk Bayırı'ndaki savaş esnasında ölen askerlerin alandan kaldırılması için alınan ateşkes kararının buna örnek teşkil ettiğini söyledi.

Reddy, "Her iki taraf da savaş esnasında cesur olduklarını ve aynı zamanda arkadaşlık, birbirleriyle ilgilenmek ve birbirlerini gözetmek hakkında çok şey öğrendiler. Sadece kendileri ve kendi saflarındaki askerlere değil onlara karşı savaşan askerlere de saygı duymayı öğrendiler." diye konuştu.

Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etme fırsatına sahip olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Reddy, 103 yıl önce burada hayatlarını kaybeden Yeni Zelandalı, Avustralyalı, İngiliz, Türk, Hint genç askerleri düşününce derin bir hüzne kapıldığını anlattı.

BARIŞ MESAJI

Genel Vali Reddy, Yeni Zelanda ile Avustralya'nın, o dönem İngiltere himayesinde olduğunu ve Anzak askerlerinin belki de daha önce adını hiç duymadıkları bir bölgede savaşa girdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Genç Anzak erkekleri İngiliz Kralı ve ülkesi için savaşmaya gitmişti fakat hangi ülke için savaştıklarından emin değillerdi. Çanakkale'den sonra Avustralya ve Yeni Zelandalılar milliyetçilik duygusunu geliştirdi. Burada savaşan o genç adamlar, milli benlik duygumuzun gelişmesini sağladı."

Yeni Zelanda devleti ve halkının Türkiye ile özel bir dostluğu olduğunu vurgulayan Reddy, "Birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz ve barışçıl bir dünyada yaşamak istiyoruz. Hukukun üstünlüğüne ve dünyadaki barışa çok taraflı yaklaşımlara karşı inancımız çok kuvvetli. Bu anlayışı Türkiye’yle paylaştığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl düzenlenecek Şafak Ayini'ne 600 kadar Yeni Zelandalının katılacağı bilgisi paylaşan Reddy, törenlerin ardından perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini kaydetti.

Reddy, "Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme fırsatım olduğu için de kendimi ayrıcalıklı hissediyorum ve bu görüşmeyi dört gözle bekliyorum, onunla buluşmak büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.