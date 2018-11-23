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Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Kıymetli katılımcılarımızın çok sıkı şekilde çalıştıklarını ve hem ilimiz hem de ülkemiz için rehberlik yapabilecek bir sonuç bildirisini oluşturduklarını görüyoruz"- Kültür Konseyi Derneği Başkanı Metin Eriş:- "Türklerde aile, devletin küçük bir modelidir. Aile şefkat ve merhamet üzerine bina edilmeli. Bu konuda Peygamber Efendimizin aile yapısı örnek alınmalıdır"

23 Kasım 2018 Cuma 19:06
Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen "Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı" sona erdi.

Valilik, Belediye Başkanlığı ve Kültür Konseyi Derneğince, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen ve dün başlayan çalıştayın son bölümünde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, çok önemli bir çalıştayın geride bırakıldığını söyledi.

Çalıştayın verimli geçtiğini kaydeden Karadeniz, "Kıymetli katılımcılarımızın çok sıkı şekilde çalıştıklarını ve hem ilimiz hem de ülkemiz için rehberlik yapabilecek bir sonuç bildirisini oluşturduklarını görüyoruz. Kendilerini bu çabalarından ötürü kutluyorum." dedi.

Aile ve akrabalık ilişkilerinin önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Çalıştayın oturumlarında İslam öncesi Türk devletleri ve dünyada aile ile akrabalık ilişkileri, İslamiyetle Türk dünyası ve dünyada akrabalık ile aile ilişkileri, gelecek zaman diliminde Türk dünyasında aile ve akrabalık ilişkileri değerlendirildi." diye konuştu.

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Metin Eriş de çalıştay kapsamında bildiri sunan 26 akademisyenin önemli konulara temas ettiğini söyledi.

Çalıştayın sonuç bildirgesini okuyan Eriş, "200 yıldan beri topluluklar ve toplumlar hızlı şekilde değişim kıskacı içerisindedir. Bu değişim aile, ekonomi, siyaset, din ve kültür gibi tüm boyutları kapsamaktadır." dedi.

Türklerde ailenin önemine değinen Eriş, "Sosyal hayatın en küçük yapısını oluşturan aile Türklerde çok önemli değer olarak kabul edilmektedir. Türklerde aile devletin küçük bir modelidir. Aile şefkat ve merhamet üzerine bina edilmeli. Bu konuda Peygamber Efendimizin aile yapısı örnek alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Çalıştayın sonunda akademisyenlere plaket takdim edildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:06
  1. Aile Çalıştayı
  2. Kastamonu
  3. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz
  4. Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı

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