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"Türkiye'yi zenginlikler ülkesi yapmak gelecek nesillere vazifemizdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Güçlü bir Türkiye oluşturmamız gerekir. Önümüzdeki 5 yıl çok güçlü bir hale gelerek, elimizden gelen gayreti ortaya koyarak, Türkiye'yi zenginlikler, özgürlükler ülkesi yapmak, bütün dünyanın imrendiği bir ülke haline getirmek gelecek nesillere vazifemizdir"

04 Haziran 2019 Salı 13:48
"Türkiye'yi zenginlikler ülkesi yapmak gelecek nesillere vazifemizdir"

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güçlü bir Türkiye oluşturmamız gerekir. Önümüzdeki 5 yıl çok güçlü bir hale gelerek, elimizden gelen gayreti ortaya koyarak, Türkiye'yi zenginlikler, özgürlükler ülkesi yapmak, bütün dünyanın imrendiği bir ülke haline getirmek gelecek nesillere vazifemizdir." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında Valilik bahçesinde vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlarla tek tek görüşen Soylu, 31 Mart'taki seçimlerde Şırnak'taki sonucun Türkiye'ye sevinç verdiğini belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın 5 yıl boyunca güzel hizmetler yapacağını, hükümet olarak da gerekli desteğin fazlasıyla verileceğini ifade etti.

"Şırnak’ta hiçbir eksik olmayacak. Dünyada, Londra'da, Paris'te, İstanbul'da, Ankara'da ne varsa Şırnak'ta da o olacak." diyen Soylu, Şırnaklıların her şeyin en iyisini hak ettiğini vurguladı.

Soylu, "Burası tarımın, hayvancılığın, madenciliğin sınır ticaretinin, her şeyin olduğu bir yer olacak. Sadece Doğu Güneydoğu'nun değil Şırnak Orta Doğu'nun yıldızı olacak. Milletimizi memnun ettiniz, ülkemizi memnun ettiniz, Allah da sizi memnun etsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Soylu, her zaman Şırnak'ın, Şırnaklıların emrinde olacaklarını, yapacakları hizmetlerle halkın çektiği acıların kötü izlerini sileceklerini kaydetti.

"Hep birlikte buraları gül bahçesine çevirmek için büyük gayret göstereceğiz. İşi, aşı, ticareti, hayvancılığı, turizmi ile Nuh şehrinin Türkiye ve dünya ile buluşmasını sağlayacak adımları hep beraber atacağız." ifadelerini kullanan Soylu, çocukların doktor, öğretmen, hemşire olması için onlara bu iklimi sağlamak adına herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan, Pakistan, Filistin, Yemen, Sudan, Myanmar, Suriye'de çocuklar bayramı kutlayamıyor. İslam kardeşlerimizin içinde bulunduğu bu sıkıntı nedeniyle daha çok çalışmamız gerekir. Güçlü bir Türkiye oluşturmamız gerekir. Önümüzdeki 5 yıl çok güçlü bir hale gelerek, elimizden gelen gayreti ortaya koyarak, Türkiye'yi zenginlikler, özgürlükler ülkesi yapmak, bütün dünyanın imrendiği bir ülke haline getirmek gelecek nesillere vazifemizdir. Her gününüzün bayram coşkusu içinde geçmesini diliyorum. Şırnak'ı geliştirmeye, zenginleştirmeye, çocuklarımızı yetiştirmeye hazır olun. Kentimizi üretim merkezi haline getirmeye hazır olun."

- Binali Yıldırım Şırnaklıların bayramını kutladı

Bakan Soylu telefonla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı aradı. Yıldırım, Soylu'nun telefonu ile Şırnaklıların bayramını kutladı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da kentin geçmişte terör saldırıları nedeniyle çok büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, devletin kararlığı ile şehrin terör unsurlarından temizlendiğini söyledi.

Terörün harap ettiği kentin devletin büyük yatırımlarıyla yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Aktaş, "Bu milletin helal paralarıyla modern bir şehir inşa ettik. Şırnaklı hemşehrilerimiz de buna kayıtsız kalmadı. Her zamankinden daha güçlü bir sesle bu ihanete dur dediler. Şırnaklılar diyor ki 'Bu ihanet bu topraklarda başladı, Allah'ın izniyle bu topraklarda bitecek.' Buna tüm şehir yürekten inanıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:48
  1. - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Şırnak
  3. Valilik bahçesi

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