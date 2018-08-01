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Hain saldırıda şehit olan asker eşi ve bebeğiyle ilgili kahreden detay!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyaretten dönerken, eli kanlı PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen anne Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:23
Hain saldırıda şehit olan asker eşi ve bebeğiyle ilgili kahreden detay!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehitoldu. Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN GİTMİŞ

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi. Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:23
  1. Sivas
  2. Hakkari
  3. hakkari yüksekova
  4. pkk

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