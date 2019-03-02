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Türkiye'yi yasa boğan kazada skandal detay ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 2 Ankaragücü taraftarının hayatını kaybettiği kazada midibüsü kullanan şoförün 0,93 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Türkiye'yi yasa boğan kazada skandal detay ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsünün kaza yapması sonucu ölen 2 kişinin isimleri belirlendi. 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır ile 19 yaşındaki Eren Açıkgöz, kazada hayatını kaybetti. Kazada 23 taraftar da yaralandı.

Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza gece yarısı meydana geldi

Kaza, dün gece saat 03.00'te Antalya-Afyonkarahisar karayolu Akören beldesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil Erkan'ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Antalyaspor maçından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taraftarları taşıyan otobüs bir anda şarampole devrildi. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken emniyet ekipleri de trafikte güvenliği sağladı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücü Erkan'ın kendi imkanlarıyla Sinanpaşa Devlet Hastanesine gittiği kaydedildi.

Sürücü alkollü çıktı

Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:24
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Antalyaspor
  4. Afyon
  5. Sinanpaşa
  6. Ankaragücü
  7. Sinanpaşa Devlet Hastanesi

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