Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde korkunç detaylar

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Y. çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Çiftin, 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evden çıktı. En son bisiklet sürerken görülen Eylül'ün, eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum Jandarma'ya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.



Olaya ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, Eylül'ü o gün görenlerin tanıklığına başvurdu.



Eylül'ün en son bisiklet kullanırken, Uğur K.'nın yanında görüldüğü beyanları bu kişi gözaltına alındı. Çelişkili beyanlarda bulunması üzerine Uğur K., savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.



DNA ÖRTÜŞMESİNE RAĞMEN KONUŞMADI



Jandarma, Eylül'ü arama çalışmalarına da katılan Uğur K.'nın el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nın aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç teli örtüştü. Bu tespit üzerine şüpheli Uğur K.'nın annesi ve eşi de gözaltına alındı. Ancak her 2 isim de Eylül'e dair bilgilerinin bulunmadığını savundu. DNA'nın örtüşmesinin ardından cezaevinde bulunan Uğur K.'nın tekrar ifadesi alındı. Ancak somut bulguya rağmen şüpheli, suçlamayı kabul etmedi. Savcılık, Uğur K.'nın olay öncesi ve sonrası irtibatta bulunduğu kişileri mercek altına aldı. Telefon trafiği çıkarılan Uğur K.'nın Eylül'ün kaybolduğu gün 2 kişiyle sık sık görüştüğü belirlendi. Numaraların kullanıcısı 2 şüpheli savcılık tarafından gözaltına alındı. Böylece soruşturmada evli ve 3 çocuk babası olan tutuklu Uğur K.'nın yanı sıra annesi, eşi, komşusu bir kadın ile bir erkek dahil 4 kişi gözaltına alınmış oldu.



Acı haber sonrası yıkılan Eylül'ün annesi ve babası ayakta güçlükle durabildi. Annenin ağıtı yürekleri dağladı. Ailenin evinin bulunduğu Uzunbeyli Mahallesi'ne getirilen Eylül'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



DAKİKA DAKİKA CİNAYET



Soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarına göre, Eylül en son cuma namazına giden cemaatteki bazı kişiler tarafından köy içinde saat 12.40'ta Uğur K.'nın evine doğru bisiklet sürerken görüldü. Eylü'den bir daha haber alınamadı. Eylül, Saat 13.10'da ailesi tarafından aranmaya başlandı. O sırada köyde bulunan Uğur K., saat 14.15'te aracıyla köyden çıkarken görüldü.



K., saat 14.30'da köyde çobanlık yapan biri tarafından Eylül'ün gömüldüğü yerde görüldü. Daha sonra köye dönerek, Eylül'ün ailesine "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunan zanlı K. cinayetin ardından köyde başlatılan arama çalışmalarına da kısa bir süre katıldı.



EVA GELİNCE KORKUP KAÇTI



Eylül'ü aramak üzere köye, kokuya duyarlı iz süren kadavra köpeğinin geleceğinin duyulmasının ardından Uğur K. ile annesi paniğe kapıldı, ikili arama faaliyetine katılanların yanından ayrıldı. Polis köpeği "Eva"nın yapılan aramalarda ilk tepkiyi zanlı K.'nın evinde verdiği, bu nedenle ilk etapta bu evin detaylı arandığı öğrenildi. Eva'nın evin önünde park halindeki Uğur K.'nın aracına doğru tepki vermesi üzerine de araçta kriminal inceleme yapıldı, bu şekilde araçta Eylül'e ait kan lekesi ile saç teli tespit edildi.



KENDİ DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNE GÖMDÜ



Aracındaki kan lekesi, saç teli ile eldiven ve gömleğindeki kan lekeleri Eylül'e ait çıkan tutuklu zanlı, 2 kez sorgulandı. Tüm suçlamaları reddederken, sorgu sırasında soğukkanlı olduğu, sorulan her soruya farklı farklı cevaplar verdiği öğrenildi. Diğer mahkûmlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı tek kişilik hücreye alınan zanlının, Eylül'ün cesedinin bulunmasının ardından yeniden sorguya alınacağı kaydedildi.



Uğur K.'nın olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte görüldüğü beyanları üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgede, ceset arama köpeği ile çalışma başlatıldı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı ve minik Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Direğin sulama sisteminde kullanılmak üzere elektrik getirmek amacıyla zanlı tarafından dikildiği belirlendi.



