Lavrov'dan skandal açıklama: Türkiye ile aynı fikirde değiliz! Türkiye-Suriye sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ile Kürt grupların terörist olduklarına ilişkin ortak görüş birliğimiz bulunmamaktadır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çin ve Vietnam ziyaretleri öncesinde iki ülkenin basın organlarına yaptığı açıklamada Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak tampon bölgede görev yapabileceğini söyledi. Bakan Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ateşkes imzalanan bölgelerde ve silahdan arındırılmış bölgelerde yeterli tecrübesi var. Rus askeri polisi bu bölgede görev yapabilir." dedi. "Türkiye ile aynı fikirde değiliz" ABD destekli terör örgütü YPG/PKK hakkında da konuşan Lavrov, "Türkiye ile Kürt grupların terörist olduklarına ilişkin ortak görüş birliğimiz bulunmamaktadır." dedi. Türkiye'nın terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olan tavrını "bireysel" olarak nitelendiren Lavrov, "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz anca sapla samanın birbirine karıştırılmaması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

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