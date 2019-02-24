0553 313 94 23

Lavrov'dan skandal açıklama: Türkiye ile aynı fikirde değiliz!

Türkiye-Suriye sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ile Kürt grupların terörist olduklarına ilişkin ortak görüş birliğimiz bulunmamaktadır" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 10:17
Lavrov'dan skandal açıklama: Türkiye ile aynı fikirde değiliz!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çin ve Vietnam ziyaretleri öncesinde iki ülkenin basın organlarına yaptığı açıklamada Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak tampon bölgede görev yapabileceğini söyledi.

Bakan Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ateşkes imzalanan bölgelerde ve silahdan arındırılmış bölgelerde yeterli tecrübesi var. Rus askeri polisi bu bölgede görev yapabilir." dedi.

"Türkiye ile aynı fikirde değiliz"

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK hakkında da konuşan Lavrov, "Türkiye ile Kürt grupların terörist olduklarına ilişkin ortak görüş birliğimiz bulunmamaktadır." dedi.

Türkiye'nın terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olan tavrını "bireysel" olarak nitelendiren Lavrov, "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz anca sapla samanın birbirine karıştırılmaması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:17
  1. rusya
  2. Türkiye
  3. sergey lavrov
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • BiçareBiçare14 dk önce
    Ne Batı'ya ne de bunlara güven olur. Biz önce nefsimizle cihat edip, para, pul, makam, kadın, kul hakkı, adalet, diğerkamlık gibi konularda olmamız gerektiği gibi olacağız. Öyle olunca milli birlik de olur, kalkınma da... Birlik olamazsak, kalkınamazsak Allah korusun, Mursi gibi herkesin hedefindeysek, sonumuz da Mısır gibi olur. Sözüm önce erk ve yetki sahiplerine, sonra başta ben olmak üzere herkese...
  • MüminMümin19 dk önce
    Hepsi aynı bu kafirlerin
  • İkkİkk29 dk önce
    Küfür tek millettir. Gzlm Muhammed
  • FagutaFaguta42 dk önce
    Buda bir politikadir. Bakalim arkasinda neler var.Ne Zaman dostumuz olduki bizim,
  • NurullahNurullah50 dk önce
    Ayıdan post, Moskof'tan dost olmaz. Bunlar da ABD kadar tehlikeli.
  • ahmet DURSUNahmet DURSUN1 sa önce
    sapla samanı birbirine karıştıran kendisi.PK/YPG şu anda ABD'nin lejyonerleri değil mi? ABD' nin paralı askerleri olan bu örgüte nasıl sahip çıktığını anlatmalı önce.
  • aliali1 sa önce
    gavurdan dost domuzdan post olmaz.
  • .. .. 1 sa önce
    Nerde o Rus sevicileri.. Kalpler haktan baskasini megil ederse elbette bulur kendine sevimli put..
  • SelimSelim1 sa önce
    Operasyon yapmak için aslında tam zamanı. ABD Venezuela ya girdiği an Rusya ve Çin ile birbirine girecek. ABD nin Suriyedeki dikkati dağılmış olacak. Biz de o sırada girdik girdik bir daha ne bu Rusyaya ne de ABD ye güvenip de iş yapılmaz. Ne mal olduklarını gördük. İkisi de bir birini yesin şerefsizler. Olan Venezulelada vatanını seven 3-5 milyona olacak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Merasim ve kutlamalarda lokum yerini çikolataya bıraktı
  1. Merasim ve kutlamalarda lokum yerini..
  2. Başkasının cevizini satmaya çalıştılar
  3. Euromoney'den İş Bankası Özel..
  4. Kelaynaklardan "rekor yavru" beklentisi
  5. Yangında bir ev kül oldu
  6. Kötülüklerden uzak büyüsünler diye..
  7. Kendi kitabını yanına isteyen Eren..
  8. Sultanbeyli’ye Bilim ve Teknoloji..
  9. İstanbul’da buzlanmaya karşı önlem
  10. Bakan Kurum’dan çevre dostu proje..
  11. "Karın etkisini rüzgar artırdı"
  12. Federasyon, Taha'nın partner sorununu..
  13. Ivanka Trump: “ABD Venezuela’nın cesur..
  14. Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok..
  15. Medicana obezite akademisi açıldı
  16. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konut..
  17. Suriyeli ailenin evine silahlı baskın!
  18. Avni Yıldırım hakem "kurbanı"
  19. Milletimize hizmet borcumuz var
  20. Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için..
  21. Göztepe’nin acelesi yok
  22. Amasya merkezli kaçak içki..
  23. SMA hastası Davut yaşamak için..
  24. Ünlü tarihçinin cenazesi Türkiye'ye..
  25. CHP İl Başkanı Bilge’den yarım kalan..
  26. Lavrov: “Rusya, Türkiye ve İran’la..
  27. Endonezya'da "arabasız gün"..
  28. "Arbane", Diyarbakırlı kadınların..
  29. Yıldız Holding, "Senenin Yıldızları"nı..
  30. Sincan’da proje rüzgarı
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

Günün Karikatürü

24 Şubat 2019
Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi