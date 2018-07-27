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Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'ın amacı belli oldu

ABD Başkanı Trump ve Kongrenin Türkiye'ye yönelik tehditkar söylemleri, başkent Washington'daki Türkiye uzmanları tarafından "ABD iç siyasetine yönelik bir hamle" olarak değerlendirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:33
Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'ın amacı belli oldu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA  DC) uzmanları, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı  iddialarıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson'ı gerekçe göstererek Trump'ın Türkiye'yi tehdit etmesini ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye  uluslararası finansal yaptırımlar çağrısında bulunduğu tasarıyı onaylamasını  yorumladı.

SETA DC Direktörü Dr. Kadir Üstün ve SETA DC Araştırma Direktörü Dr.  Kılıç Buğra Kanat, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, Washington'daki  Türkiye karşıtı retoriğe ve bu söylemlerin iç siyasetteki karşılığına dikkati  çekti.

"Kongre ve yönetim yaptırımla tehdit ederek Türkiye'ye baskı kurmaya  çalışırken iç siyasi hesaplar yapıyor." diyen Üstün, bu yaklaşımın Türkiye-ABD  ilişkilerinin onarılması bakımından ciddi bir sorun olduğunu vurgu yaptı. Üstün,  bu durumun bölgesel sorunların çözümüne engel olabileceği uyarısında bulundu.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in konuyla ilgili  açıklamalarında kullandığı söylemi "çözümün önüne geçen ve iki ülke arasında  kaydedilmiş ilerlemeyi durdurabilme ihtimaline sahip" ifadesiyle tanımlayan  Üstün, "Münbiç'te iki ülkenin belli noktalarda da olsa anlaşmaya varmasının  akabinde Brunson meselesi ikili ilişkiler için yeni bir gerginlik haline  dönüştü." diye konuştu.

"TAMİRİ ÇOK UZUN YILLAR ALABİLİR"

Kılıç Buğra Kanat da kasım ayında ABD'de gerçekleştirilecek Kongre  seçimlerine vurgu yaptı.

Kanat, "Seçimler öncesinde özellikle Brunson konusunda baskıyı  artırmak gibi bir niyet olduğu görülüyor. ABD Kongresindeki birçok temsilci ve  yönetim, Evanjeliklerin isteklerini yerine getirmeyi kendi siyasi çıkarları için  önemli görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel bir yaptırım kararının iki ülke arasındaki ilişkileri uzun  yıllar etkileyebileceğine değinen Kanat, "Kongre, Türkiye'ye yaptırım uygulama  tutumunu devam ettirir ve Trump yönetimi de bunu gerçekten uygularsa 1970  olaylarında olduğu gibi tamiri çok uzun yıllar alabilir." ifadesini kullandı.

EVANJELİKLERİN ABD SİYASETİNE ETKİSİ ÖNEMLİ

ABD'de 2016 yılında başkanlığa Donald Trump'ın seçilmesinde de  bilhassa Evanjelik Hristiyanların sanıldığından çok daha fazla etkisi olduğu ülke  basınında sıkça gündeme getiriliyor.

Amerika Hristiyanları arasında etki ve nüfus olarak önemli bir yere  sahip olan Evanjelikler, "Siyonist Hristiyanlar" olarak da isimlendiriliyor.  Trump'ın Evanjelik Hristiyanların yaklaşık yüzde 80'inin desteğini aldığı ve  yardımcısı Mike Pence'in de bu grubun bir parçası olduğu biliniyor.

Başkan Trump geçen şubat ayında hayatını kaybeden Evanjeliklerin  önemli vaizlerinden Billy Graham'ın cenaze törenine katılarak bu gruba olan  desteğini göstermişti.

WASHİNGTON'DAN YAPTIRIM TEHDİTLERİ

Donald Trump, Türkiye'ye tehdit savuran Twitter mesajında, "ABD, büyük  bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın  uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu  masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir  programda, "Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve  Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç insanı serbest kalana kadar  Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." diye konuşmuştu.

Ayrıca aynı gün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'de terör  örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan ABD'li ve Türk asıllı ABD vatandaşlarının  tutukluluk hallerini gerekçe göstererek hazırladığı ve Türkiye'nin uluslararası  kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın,  papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı  yönündeki tehdidine yanıt vererek, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz."  demişti.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk  yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen papaz Andrew Craig  Brunson'ın tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 07:33
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