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Gündem Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gündem

Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili ortaya çıkan rapor Türkiye'yi dehşete düşürdü. Yapılan DNA analizinde minik yörük kızı Müslüme'nin dedesi, öz babası çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 08:53:00 -
Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bulundu. Müslüme'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Dedesi tutuklandı

Küçük kızın ölümü sonrasında bütün aile üyeleri gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan aile bireyleri Müslüme'nin cenazesine de katılamadı. 4 gün sonrasında adliyeye sevk edilen aile üyelerinden dede Hasan Yağal tutuklandı. Anne, baba ve diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

DNA analizinde dedesi babası çıktı

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Müslüme'nin cansız bedeninden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

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