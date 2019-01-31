Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadığı FETÖ'cü darbe girişiminin öncesi ve sonrasında girdiği terör sarmalının failleri ortaya çıkarılmaya ve çok özel MİT operasyonlarıyla yakalanmaya devam ediyor.

MİT tarafından son dönemlerde yapılan operasyonların ardından çok kritik olaylarda aynı soyisimlere ulaşılması güvenlik birimlerince söz konusu şahıslara ilşkin geniş çaplı bir araştırma yapılmasını beraberinde getirdi.

Kayseri'de saldırıda rol oynadı Almanya'da yakalandı

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısını PKK üstlenmiş ancak güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturmayı bırakmamıştı.

Olaya karışan kişilerden çoğu tutuklanırken, Kayseri'de devam eden davada mahkeme tutanaklarına ilginç bir bilgi yansıdı.

Buna göre olayla doğrudan bağlantısı olduğu tespit edilen S.K. Almanya'da MİT'in Alman mevkidaşlarıyla koordineli bir operasyon sonucu yakalanmıştı.

Yenisafak.com'un ulaştığı bilgilere göre bu isim Sait Karabulut'tu ve Karabulut ile ilgili MİT uzun süredir hummalı bir çalışma yapıyordu.

Karlov suikastının kilit ismi MİT imamı

Ankara'da 19 Aralık 2016 yılında FETÖ'cü polis mensubu tarafından öldürülen dönemin Rusya Büyükelçisi Andrev Karlov suikastı iddianamesinde geçen isimlerden biri de Murat Karabulut'tu.

İddianameye göre, MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün verdiği bilgiler ışığında Cengiz Özkan ismi öne çıktı ve bu ismin MİT imamlığını Murat Karabulut'tan devraldığı kaydedildi.

Mahkemeye ulaşan bilgi notuna göre Murat Karabulut, MİT içerisindeki FETÖ'cülerin bağlı olduğu isimdi ve FETÖ/PYD faaliyetleri Karabulut üzerinden organize ediliyordu.

FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenlemişti.

Adil Öksüz'ün kaçırılmasında yine bir 'Karabulut' sahne almış

Karabulut soyisminin karşımıza çıktığı son olay ise birçok kaynağa göre FETÖ'nün 'Paralel Genelkurmay Başkanı' olan Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçırılması oldu.

Darbe planlamasını onaylatmak için 15 Temmuz'dan hemen önce ABD'ye giden Öksüz o seyahat öncesinde havalimanına götüren ismin Alper Karabulut olduğu öğrenildi.

Öksüz’ü ağustos ayının ilk günlerinde Üsküdar’da barındığı evden alan ve farklı bir noktaya götüren ismin de yine Karabulut olduğu bilgisine ulaşıldı.

Darbe sabahında tutuklanan tüm hainlere ters kelepçe takılmasına rağmen, FETÖ'cü Öksüz'e kelepçenin önden takılması objektiflere böyle yansımıştı.

Karabulut'un TSK yapılanmasında mahrem imam olarak görev yaptığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından uzun süredir devam eden teknik takip sonucu kıskıvrak yakalandığı ortaya çıktı.

Soyadı benzerliği mi organik bağ mı?

Bu üç olayda da aynı soyisimlere ulaşılması ve her üç ismin de FETÖ ile doğrudan bağlantısı olması Kayseri'deki terör saldırısı, Karlov Suikastı ve Adil Öksüz arasında herhangi bir organik bağ bulunup bulunmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. (Yeni Şafak)