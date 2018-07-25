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Yunanistan Türkiye'yi reddetti, onlardan yardım istedi!

Türkiye'den gidecek yardımları geri çeviren Yunan yetkililer, onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yunanistan'ın AB'den yardım istediği öğrenildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
Yunanistan Türkiye'yi reddetti, onlardan yardım istedi!

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, 79 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kayıp sayısının da 100'ü geçtiği bölgede, ölü sayısının giderek artmasından endişe ediliyor.

Yunanistan'ın yangın faciasıyla karşı karşıya kalmasına Türkiye sessiz kalmadı.

YUNANİSTAN'A ÜST ÜSTE TELEFONLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yunan mevkidaşlarıyla üst üste görüşmeler yaparak Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Üst düzey isimlerin yanı sıra devletin tüm kurumları hemen harekete geçerek Yunanistan'a yardıma hazır hale geldi. 

5 UÇAK, 24 HELİKOPTER

5 uçak, 24 helikopter Türkiye'den Yunanistan'a yardıma gitmek için hazırlandı.

DEVLETİN KURUMLARI HAZIR

AFAD ve Kızılay da Yunanistan'ın acılarını sarmak için hazır. 

TÜRKİYE'Yİ REDDETİ, AB'DEN YARDIM İSTEDİ

Yunanistan ise farklı bir tavır sergileyerek Türkiye'den gelecek tüm yardımları reddetti, Avrupa Birliği'nden destek istedi.

Avrupa Birliği, Yunanistan'a henüz yardım gönderemedi. Bölgeye ilk destek Rumlardan gitti.

İtfaiye erlerinin maaşlarını bile ödeyemeyen Yunanistan, Türkiye'nin yardımlarını kabul etmek yerine yağmur yağmasını bekliyor.

Yaşananlar tüm gerçekliğiyle ortadayken Twitter'da Türkiye'nin Yunanistan'a yardım etmediği yalanı servis edildi. 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
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