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Türkiye’yi Nazilli Belediyesi temsil etti

Bosna Hersek’in Konyits kentinde düzenlenen 19’uncu Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Bosna Hersek’te izleyenleri adeta büyüledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:11
Türkiye’yi Nazilli Belediyesi temsil etti

Bosna Hersek’in Konyits kentinde düzenlenen 19’uncu Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Bosna Hersek’te izleyenleri adeta büyüledi. Aydın ve Nazilli’ye has ürünlerin de tanıtıldığı Festival’de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 3 gün sürecek programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.


Bosna Hersek’in Konyits kentinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti. Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan ve Endonezya gibi ülkelerden ekipler de festivale iştirak etti. Gecede Türkiye ve Endonezya’dan gelen ekiplerin gösterileri uzun süre alkışlandı.


Programa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ve beraberlerindeki heyet de katılırken Türkiye’yi temsil eden Nazilli Belediyesi festivalde yoğun ilgi gördü.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek’teki programı çerçevesinde Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Denis Zvizdiç ve çeşitli belediyelerin başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:11
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